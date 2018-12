Un grupo de monjas se le revela al Vaticano

Ahora el Vaticano atraviesa por un inusual problema, esto después de que un gran grupo de monjas de una orden religiosa de Francia amenazaron con renunciar a sus votos, esto con el fin de dar a demostrar su desacuerdo con la Santa Sede, después de que diera el anuncio de destitución de su madre superiora.

Un grupo de monjas se le revela al Vaticano.

Dicha fricción entre 39 monjas con edades de entre 60 y 70 años y la jerarquía del Vaticano es el resultado de un desacuerdo desde hace varios años atrás y que se evidenció más en 2017 cuando las autoridades eclesiásticas dieron la orden retirar de su cargo a la madres superiora; María de Saint Michel.

A decir del Vaticano, las monjas de dicha orden se encuentran "bajo el control" de una superiora "autoritaria" y sienten "un grave conflicto de lealtad" hacia ella, señala una investigación del vaticano.

El Vaticano asegura que en la orden encontró autoritarismo excesivo y problemas de gestión en la orden.

Las religiosas señalaron que los comisionados de la Iglesia católica enviados para reemplazar a Saint Michel, quien además es sobrina del fundador de la orden, el vaticano no logra comprender su forma de vida ni su espiritualidad.

A su vez, el Vaticano asegura que en la orden encontró autoritarismo excesivo y problemas de gestión en la orden; y esto lo reafirma indicando que tan solo dos años después de que la madre superiora ocupara su cargo, en el 2000, seis monjas abandonaron la congregación.

34 religiosas enviaron un comunicado expresando que no tenían otro remedio más que dejar en el abandono sus votos religiosos.

Por su parte, el cardenal João Braz di Aviz, director de asuntos religiosos del Vaticano, pidió en julio a las religiosas a asumir un comportamiento de forma "religiosa y responsable". De manera que nombró una comisión para que llevaran a cabo la orden, sin embargo las novicias se han negado a aceptarla y mantienen a Saint Michel en su cargo.

Ante la situación, en noviembre, 34 religiosas enviaron un comunicado expresando que no tenían otro remedio más que dejar en el abandono sus votos religiosos y dejaron claro que lo que harían no era un sacrificio hecho "a la ligera". Según ellas, quieren seguir "en comunicación" con la Iglesia, pero no están dispuestas a "obedecer las órdenes".

Como era de esperarse esta discusión u situación ha ganado simpatía y un grupo de apoyo francés les aseguró haber obtenido más de 3 mil 900 firmas en una petición en línea para exigir la restitución de la superiora.