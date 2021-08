Un apuñalado y un reportero atacado en protesta contra la vacunación en EE.UU.

Un hombre fue apuñalado y un reportero atacado en una protesta contra las vacunas contra COVID-19 en Los Ángeles, Estados Unidos, después de que estallara una pelea entre anti-vacunas y contramanifestantes.

Varios cientos de personas, algunas con banderas estadounidenses y carteles que pedían “libertad médica”, llegaron al Ayuntamiento aproximadamente a las 2 pm (21:00 GMT) para la manifestación, informó Los Angeles Times.

Un puñado de contramanifestantes también se reunieron cerca, dijo el Los Angeles Times. Aproximadamente media hora después, estalló una pelea entre los dos grupos, aunque no quedó claro de inmediato qué provocó los enfrentamientos.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo en su cuenta de Twitter que está "al tanto de 1 hombre que fue apuñalado y está siendo tratado por LAFD", refiriéndose al Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

El hombre fue llevado a un hospital cercano donde se encuentra en estado grave, dijo el oficial de LAPD Mike Lopez. "No se han realizado arrestos, pero la investigación está en curso", dijo el departamento. Se podía ver a los contramanifestantes rociando maza mientras los miembros de la protesta contra las vacunas gritaban amenazas de muerte.

El reportero de radio de KPCC, Frank Stolze, fue visto saliendo del parque cerca del Ayuntamiento siendo gritado por manifestantes anti-vacuna COVID-19. Se vio a un hombre pateándolo. Según el Times, Stolze le dijo a un oficial de policía que fue agredido mientras intentaba realizar una entrevista.

Más tarde escribió en Twitter: “Hoy me pasó algo que nunca ha sucedido en 30 años de reportajes. En los angeles. @LAist Me empujaron, patearon y me arrancaron los anteojos de la cara un grupo de muchachos en una protesta, frente al Ayuntamiento durante un mitin anti-Vax Recall @GavinNewsom Pro Trump ".

Si bien no existe una regla que exija que las personas se vacunen en California, algunas ciudades, incluida Nueva York, han exigido un comprobante de vacunación de las personas que desean ingresar a ciertos espacios y negocios.

Según los informes, la manifestación se llevó a cabo para protestar contra una votación del Concejo Municipal que tuvo lugar el miércoles. La moción pasó a favor de ordenar al fiscal de la ciudad que redacte un decreto sobre el requisito de que las personas estén al menos parcialmente vacunadas contra COVID-19 para poder acceder a espacios públicos cerrados.

