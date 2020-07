“Umbrella Man” es el sospechoso de Minneapolis vinculado a supremacistas blancos

La Policía de Minneapolis dio a conocer que un hombre conocido como “Umbrella Man”, fue visto dañando propiedades en la ciudad durante las protestas de Black Lives Matter, tiene vínculos con grupos de supremacía blanca.

La gente salió a las calles de la ciudad luego de la muerte en mayo de George Floyd, un hombre negro desarmado, pero el “Umbrella Man” ayudó a volver violentas las protestas en gran medida pacíficas.

Las imágenes del hombre que llevaba una máscara y un paraguas mientras rompía escaparates se volvieron virales en línea. De hecho en un el video, tomado el 27 de mayo, se puede ver a “Umbrella Man” rompiendo las ventanas con un martillo mientras la gente se acerca a él tratando de detenerlo, para luego alejarse de la escena.

“Umbrella Man” el causante de los disturbios

La policía dijo que también roció un mensaje en las puertas de la tienda, tiempo después la violencia estalló en la ciudad durante las protestas y se llamó a la Guardia Nacional después de que se reportó el saqueo y se incendiaron edificios.

El Departamento de Policía de St Paul se vio obligado a emitir una declaración y un video negando que él fuera uno de sus oficiales.

La policía afirma que las acciones del hombre fueron un catalizador de la violencia. La tienda de AutoZone que fue vista ser dañanda en el video fue incendiada más tarde.

Erika Christensen, investigadora de la policía de Minneapolis, dijo en una declaración jurada de búsqueda presentada el lunes: "Este fue el primer incendio que provocó una serie de incendios y saqueos en todo el recinto y el resto de la ciudad".

La declaración jurada tiene como objetivo obtener acceso a los registros de telefonía móvil del hombre para ese día para establecer dónde estaba en el momento del incidente.

¿Quién es el “Umbrella Man”?

No ha sido nombrado por los medios locales, ya que no ha sido acusado formalmente de un delito pero la policía de Minnesota buscó extensamente en el video de la violencia para tratar de identificar al hombre, pero no tuvo suerte.

El hombre fue identificado luego de un aviso por correo electrónico. El correo electrónico afirmaba que el hombre era miembro de la pandilla de motociclistas Hells Angels.

Una investigación encontró que el hombre también estaba conectado con los Aryan Cowboys, un motero de la prisión / pandilla callejera. La Liga Anti-Difamación los identifica como un grupo supremacista blanco basado principalmente en Kentucky y Minnesota.

Una orden de allanamiento de la policía de Minneapolis afirma que el hombre tiene condenas anteriores por violencia doméstica y agresión, y fueron estos arrestos previos los que los oficiales afirman que los ayudaron a identificar al hombre. Compararon imágenes tomadas del incidente en Minneapolis con fotos de reserva anteriores.

Umbrella Man: Minneapolis suspect linked to white supremacists https://t.co/Wq3VDv7z73 — BBC North America (@BBCNorthAmerica) July 29, 2020

La orden de arresto afirma que el tamaño del hombre y el área de los ojos, la nariz y la frente coinciden con los del Hombre Umbrella.

También se alega que el hombre estuvo involucrado en un incidente el mes pasado en el que una mujer musulmana fue confrontada por un grupo de motociclistas con chalecos de cuero Aryan Cowboy.

El jefe de policía Todd Axtell dijo: "Sabíamos de inmediato que nuestro oficial no estaba involucrado en instigar los disturbios en Minneapolis porque sabíamos exactamente dónde estaba en ese momento, y estaba en St Paul".

Te puede interesar: ¿Cómo comenzó Black Lives Matter? Estas son las mujeres que iniciaron el movimiento global

"Este tipo de desinformación puede poner en peligro la reputación y seguridad del oficial, y reducir la confianza que este departamento de policía ha trabajado tan duro para construir con su comunidad", agregó.