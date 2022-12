Ucrania y Rusia se enfrascan en intensos combates en Bakhmut

Rusia intensifica bombardeos contra una ciudad liberada

La ciudad ucraniana de Bakhmut, en la región del Donetsk, se ha convertido en un referente de resistencia para el Ejército ruso, que ha luchado para hacerse con su control desde hace semanas.

Esto a la par que las acciones militares de Moscú se intensifican y esta localidad protagoniza fuertes choques con un gran número de efectivos, blindados, armamento pesado y, como se ha podido observar en imágenes que circulan en redes sociales, también con apoyo de helicópteros.

Por otro lado, las fuerzas del ejército ruso han intensificado los bombardeos con morteros y artillería sobre la ciudad de Jersón, la cual fue recientemente liberada por las tropas de Ucrania, a la par, continúa la presión en la línea del frente que se expande por las regiones orientales del país.

El ejército ucraniano dio a conocer que Rusia ha disparado 33 misiles con múltiples lanzacohetes, impactando contra objetivos civiles de la urbe en un lapso de 24 horas; Rusia ha negado el haber atacado instalaciones civiles.

Entrada a Bakhmut ����

Las mismísimas puertas del infierno, donde el bien se enfrenta al mal, y donde se forjan los héroes de Ucrania. pic.twitter.com/DAYj0HohQg — Galileo ���� (@GalileoArms) December 27, 2022

Se encienden las sirenas antiaéreas

La urbe fue recuperada por las fuerzas ucranianas

Igualmente, las sirenas antiaéreas se activaron en Ucrania durante el miércoles, señalaron las autoridades, aunque no se registraron ataques con misiles y tiempo después se dio el final de la alarma.

Usuarios de redes sociales ucranianos señalaron que la alerta pudo haber sido declarada debido a un supuesto despegue de aviones rusos que estaban estacionados en la vecina Bielorrusia.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido dio a conocer en su última actualización sobre la situación militar en Ucrania que Rusia habría reforzado la sección de Kreminna de la línea del frente, debido a su importancia logística para Moscú y debido a que se ha vuelto vulnerable tras los recientes avances de Ucrania hacia el oeste.

La guerra en Ucrania se prolonga

Kiev acusa a Moscú de atacar instalaciones civiles

Como se ha informado en La Verdad Noticias, la guerra en Ucrania ha cumplido su décimo mes, y aún no hay alguna pista sobre el fin del conflicto. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, busca impulsar un plan de paz de 10 puntos en donde se prevé que Rusia respete plenamente la integridad territorial de Ucrania y retire todos sus soldados.

Sin embargo, el Kremlin ha rechazado este plan, reiterando su postura de que Ucrania debe aceptar ser anexionada a Rusia, haciendo referencia a los “referendos” que son rotundamente rechazados por Kiev y Occidente, de cuatro regiones ucranianas: Lugansk y Donetsk en el este, y Jersón y Zaporiyia en el sur.

“No puede haber un plan de paz para Ucrania que no tenga en cuenta las realidades actuales con respecto al territorio ruso, con la entrada de cuatro regiones en Rusia”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. “Los planes que no tienen en cuenta estas realidades no pueden ser pacíficos”.

