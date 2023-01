Ucrania puso en la mesa un pacto de no agresión con Bielorusia: Lukashenko

Ucrania propuso a su país un "pacto de no agresión", de acuerdo con lo declarado este martes por el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, aunque aseguró que pese a ello Zelenski prepara a "extremistas" bielorrusos en su territorio, lo cual es una amenaza.

"Nos piden por un lado que no nos enfrentemos en ningún caso a Ucrania, que nuestras tropas no avancen hacia ellos. Nos proponen firmar un pacto de no agresión", dijo durante una reunión con el Gobierno, según lo recabado por la agencia BELTA.

Sin embargo, "por otro lado preparan una mezcla explosiva" al armar y entrenar a opositores bielorrusos en su territorio. "No sé para qué les hace falta algo así a los ucranianos",comentó al señalar que en las vecinas Polonia y Lituania también se entrenan opositores.

Temen por protestas de opositores bielorrusos

Lukashenko también aseguró que no permitirá que se repitan las protestas masivas.

"Nos vemos obligados a reaccionar con firmeza. Tenemos suficientes problemas en nuestro perímetro, tanto en el espacio aéreo como en el terreno, la frontera verde. Son bastante problemas", insistió el mandatario bieloruso que ante estas amenazas externas "la reacción a la oposición interna, estos extremistas será firme. Y que no se ofendan, porque les avisamos".

Lukashenko también aseguró que no permitirá que se repitan las protestas masivas que se realizaron en Bielorusia durante 2020 contra las elecciones que fueron calificadas de fraudulentas. "Nunca permitiremos (que se repitan) las sacudidas de 2020".

Por su parte, el fiscal general de Bielorrusia, Andréi Shved, informó al mandatario que se creará una comisión institucional para permitir el retorno a los opositores que se marcharon del país pero desean volver. Todos los casos, señaló, se estudiarán de modo individual y consideró posibles indultos para quienes se dicen arrepentidos.

"Muchos en realidad no están acusados de nada ni son sospechosos de nada. Son personas a las que les lavaron el cerebro o se inventaron cosas ellos mismos. Por ello, lo primero que deben hacer es dirigirse a nosotros, y nosotros decirles que no tenemos nada contra ustedes, pueden regresar tranquilos al país", aseguró.

Lukashenko llamó a sus connacionales a "unirse ahora, para sobrevivir, para que -Dios no lo quiera- no caigan aquí misiles y no nos lancen bombas" como en Ucrania.

También te puede interesar: Alemania aprueba que Polonia entregue tanques Leopard 2 a Ucrania

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.