Ucrania parece preparar una contraofensiva contra Rusia.

Ucrania está creando las condiciones para un contraataque, dijo Nico Lange, experto en seguridad y asesor de la ministra de Defensa Annegret Kramp-Karrenbauer en el anterior gobierno alemán, bajo la canciller Angela Merkel, de la conservadora demócrata cristiana (CDU). Lange también dirigió la oficina de Kiev de la Fundación Konrad Adenauer, afiliada a la CDU, durante seis años.

Pero Ucrania no tiene "suficientes vehículos blindados ni suficientes tanques de batalla para realmente recuperar territorio de manera decisiva en este vasto terreno de la estepa del sur de Ucrania con un gran contraataque", dijo Lange.

Entregas de armas alemanas a Ucrania

Lange es particularmente crítico con la renuencia de Alemania a proporcionar armas pesadas a Ucrania. "Se ha perdido tiempo y, por supuesto, se necesita un plazo de entrega para la logística y la capacitación para la entrega de vehículos blindados, por ejemplo", dijo Lange. "Ahora que Ucrania tendría oportunidades, simplemente no ha llegado suficiente de esta asistencia. Eso es muy desafortunado".

"En Alemania, se dijo a menudo en los últimos meses que los ucranianos no podrían aprender rápidamente a manejar los sistemas de armas occidentales", dijo Lange. “Pero, con los HIMARS estadounidenses, han demostrado que pueden aprender muy rápido. Ahora necesitarían más vehículos de tropas blindados”.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Hodges dijo que el ejército de Ucrania podría estar ganando tiempo. "Se están resistiendo a la tentación de empujar", dijo. “Están construyendo una fuerza hasta que esté lista, hasta que esté entrenada, hasta que tengan suficiente poder”.

Para que una contraofensiva tenga éxito, dijo Hodges, Ucrania necesitaría más apoyo de sus aliados internacionales.

"Estoy decepcionado de que Alemania no haya proporcionado más", dijo Hodges. "Para ser un líder, respetado por todos por su autoridad moral, así como por su poder económico, se debe considerar que Alemania ayuda a Ucrania a derrotar a Rusia", agregó.

"Si Ucrania no derrota a Rusia, o se prolonga para siempre, o si Ucrania derrota a Rusia sin la ayuda real de Alemania, entonces nadie respetará a Alemania", dijo Hodges. "Rusia no respetará a Alemania. Otros países europeos no respetarán a Alemania".

Sin amenaza nuclear por ahora

Hodges está alineado con otros oficiales militares, políticos y analistas que están pidiendo a la administración de EE.UU. y sus aliados que entreguen sistemas de armas más inteligentes, como el misil ATACMS (Sistema de Misiles Tácticos del Ejército) de corto alcance con un alcance de 300 kilómetros (180 millas).

Este misil también puede ser lanzado por las piezas de artillería HIMARS de EE.UU., con las que Ucrania logró muchos de sus éxitos recientes contra las fuerzas rusas. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, se ha mostrado reacio a suministrar tales sistemas de armas por temor a una escalada.

Pero, dijo Hodges, la única opción de Rusia para la escalada es usar un arma nuclear , y lo considera extremadamente improbable. Dijo que no había objetivos ucranianos para los misiles nucleares rusos que "cambiarían el campo de batalla favorablemente para ellos". Y el uso de incluso un misil nuclear táctico de menor poder destructivo en Ucrania daría lugar inmediatamente a que Estados Unidos y el Reino Unido entraran en guerra, dijo Hodges. "No creo que Putin esté loco", dijo. "Es malvado, pero no está loco ni es suicida".

Hodges dijo que la guerra probablemente se decidiría a través del combate convencional. Y es cautelosamente optimista. Si los aliados de Ucrania continúan con su apoyo, dijo Hodges, las fuerzas rusas pueden ser empujadas de regreso a donde estaban antes de la invasión del 24 de febrero para fines de 2022. Luego, dijo, puede haber uno o dos años de negociaciones para Crimea y Donbás.

Pero esto depende de las entregas de equipos modernos y el entrenamiento de los soldados, algo que los funcionarios rusos esperan que los aliados de Ucrania no cumplan.

"El Kremlin cuenta con que Estados Unidos pierda interés debido a la inflación y sus propios desafíos internos y las elecciones de mitad de período", dijo Hodges. "Reino Unido todavía está buscando un primer ministro", agregó. "Alemania está muy preocupada por el impacto de la reducción de gas y la poca profundidad del río Rin en este momento, todo este tipo de cosas. Los rusos están pensando que pueden esperarnos. Esa es la clave. Si tienen razón, entonces esta guerra continúa durante años".

