Ucrania no espera la ayuda de la OTAN si Rusia usa un ataque químico

Gobierno ucraniano no espera la ayuda de la OTAN si Rusia usa un ataque químico

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo el domingo que no espera que la OTAN defienda a Ucrania si Rusia lanza un ataque con armas químicas contra el país.

“Cuando me preguntan si la OTAN nos defenderá, bueno, no tenemos, no esperamos eso”, dijo Kuleba a la moderadora Margaret Brennan en “Face the Nation” de CBS.

“Lo que estamos pidiendo es algo muy simple. Decimos armar a Ucrania y nosotros haremos el resto. Danos todas las armas necesarias y lucharemos por nuestra propia tierra y por nuestra gente”, dijo Kuleba.

Presionado sobre si tiene información adicional sobre un posible ataque con armas químicas en Ucrania perpetrado por Rusia, Kuleba dijo que Kiev no está al tanto de ningún detalle pero que no “excluye esa opción”.

Rusia ha usado armas prohibidas en la invasión a Ucrania

Señaló los informes de que Rusia ha utilizado armas prohibidas en su conflicto contra Ucrania.

“No conocemos los detalles, pero no excluimos esa opción porque vemos que Rusia está usando un arma prohibida tras otra para derribarnos, y Naciones Unidas ya ha confirmado que algunas de las armas prohibidas internacionalmente se han usado contra Civiles ucranianos, contra nuestras ciudades”, dijo Kuleba.

“Por lo tanto, trabajaremos en estrecha colaboración con Estados Unidos y otros socios para tratar de identificar dónde las armas químicas pueden o pueden ser utilizadas por Rusia”, agregó.

Los comentarios se producen cuando los funcionarios de la administración de Biden están dando la voz de alarma sobre la amenaza de que Rusia intensifique potencialmente el conflicto en Ucrania mediante el uso de armas químicas.

