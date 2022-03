Ucrania exige a Rusia la liberación del alcalde de Melitópol

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, exigió la liberación del alcalde de la ciudad de Melitópol, en el sur de Ucrania.

El parlamento ucraniano dijo anteriormente que los soldados rusos que ocupaban la ciudad habían visto cómo se llevaban al líder cívico Ivan Fedorov. Según los informes, Fedorov se había negado a cooperar con las fuerzas de ocupación.

Zelensky confirmó el secuestro, llamando a Fedorov "un alcalde que defiende valientemente a Ucrania y a los miembros de su comunidad" y dijo que revelaba la debilidad rusa y era un crimen contra la democracia.

"Obviamente, esto es una señal de debilidad de los invasores... Han pasado a una nueva etapa de terror en la que están tratando de eliminar físicamente a los representantes de las autoridades ucranianas locales legítimas", dijo.

“La captura del alcalde de Melitópol es, por lo tanto, un crimen, no solo contra una persona en particular, contra una comunidad en particular, y no solo contra Ucrania. Es un crimen contra la democracia misma.

"Los actos de los invasores rusos serán considerados como los de los terroristas del Estado Islámico", dijo.

Mariúpol bajo asedio

Mariúpol bajo asedio.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Zelensky también acusó a Rusia de no permitir que la gente saliera de la ciudad sitiada de Mariúpol, alegando que Moscú estaba torturando a sus residentes.

El presidente ucraniano dijo que habría un nuevo esfuerzo para entregar ayuda a Mariúpol el sábado, aunque los rusos se negaron a permitir la entrada de suministros.

"Las tropas rusas no han dejado que nuestra ayuda ingrese a la ciudad y continúan torturando a nuestra gente... mañana lo intentaremos de nuevo, intentaremos de nuevo enviar alimentos, agua y medicinas".

Zelensky dijo que un total de 7.144 personas fueron evacuadas de otras cuatro ciudades ucranianas el viernes, una fuerte caída en cada uno de los dos días anteriores.

En el mismo discurso, Zelensky hizo un llamado a las madres de los soldados rusos para que eviten que sus hijos sean enviados a luchar en la guerra de Ucrania.

"Quiero decir esto una vez más a las madres rusas, especialmente a las madres de reclutas. No envíen a sus hijos a la guerra en un país extranjero".

“Ucrania nunca quiso esta terrible guerra. Y Ucrania no la quiere. Pero se defenderá tanto como sea necesario”, agregó.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!