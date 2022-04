Ucrania dice que sus fuerzas han detenido los avances de Rusia en Kiev

Las tropas ucranianas han recuperado el control total de todo el territorio de Kiev, según la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Malyar. "Toda la región de Kiev está liberada del invasor", dijo en una publicación de Facebook.

Las fuerzas de Ucrania se movieron con cautela para retomar el territorio al norte de Kiev el sábado, usando cables para sacar los cuerpos de los civiles de las calles de una ciudad por temor a que las fuerzas rusas pudieran haberlos puesto trampas explosivas antes de irse.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, advirtió en su discurso nocturno en video horas antes que las tropas rusas que partían estaban creando una situación "catastrófica" para los civiles al dejar minas alrededor de las casas, equipos abandonados e "incluso en los cuerpos de los muertos".

Periodistas de Associated Press en Bucha, un suburbio al noroeste de Kiev, vieron el sábado cómo soldados ucranianos respaldados por una columna de tanques y otros vehículos blindados usaban cables para arrastrar cuerpos desde una calle a la distancia, por temor a que pudieran haber sido manipulados para explotar.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, los lugareños dijeron que los muertos (la AP contó al menos seis) eran civiles que fueron asesinados (sin cometer alguna provocación) por soldados rusos.

Ucrania y sus aliados occidentales informaron sobre la creciente evidencia de que Rusia retiró sus fuerzas de los alrededores de Kiev y aumentó su fuerza de tropas en el este de Ucrania. Los combatientes ucranianos recuperaron varias áreas cerca de la capital después de obligar a los rusos a salir o entrar después de ellos, dijeron las autoridades.

El cambio visible no significó que el país enfrentara un respiro de más de cinco semanas de guerra o que los más de 4 millones de refugiados que huyeron de Ucrania regresarán pronto. Zelenskyy dijo que espera que las ciudades que partieron sufran ataques con misiles y cohetes desde lejos y que la batalla en el este sea intensa.

“Todavía no es posible volver a la vida normal, como solía ser, incluso en los territorios que estamos recuperando después de los combates. Necesitamos esperar hasta que nuestra tierra sea desminada, esperar hasta que podamos asegurarles que no habrá nuevos bombardeos”, dijo el presidente durante su video discurso nocturno, aunque sus afirmaciones sobre las minas rusas no pudieron ser verificadas de forma independiente.

El enfoque de Rusia en el este de Ucrania también mantuvo en el punto de mira a la sitiada ciudad sureña de Mariupol. La ciudad portuaria en el Mar de Azoz se encuentra en la región de Donbas, en su mayoría de habla rusa, donde los separatistas respaldados por Rusia han luchado contra las tropas ucranianas durante ocho años.

Los analistas militares creen que el presidente ruso, Vladimir Putin, está decidido a capturar la región después de que sus fuerzas no lograron asegurar Kiev y otras ciudades importantes.

El Comité Internacional de la Cruz Roja planeó intentar el sábado ingresar a Mariupol para evacuar a los residentes. La Cruz Roja dijo que no podía realizar el operativo el viernes porque no recibió garantías de que la ruta fuera segura. Las autoridades de la ciudad dijeron que los rusos bloquearon el acceso a la ciudad.

El grupo humanitario dijo que un equipo con tres vehículos y nueve miembros del personal de la Cruz Roja se dirigía a Mariupol el sábado para ayudar a facilitar la evacuación segura de los civiles. Dijo que su equipo planeaba acompañar un convoy de civiles de Mariupol a otra ciudad.

“Nuestra presencia pondrá un marcador humanitario en este movimiento planificado de personas, brindando protección adicional al convoy y recordando a todas las partes la naturaleza civil y humanitaria de la operación”, dijo en un comunicado.

La viceprimera ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk, dijo que 765 residentes de Mariupol llegaron a Zaporizhzhia el sábado en vehículos privados.

