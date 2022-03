Ucrania comparte imágenes que afirman mostrar el derribo de un helicóptero ruso

Imágenes dramáticas muestran el helicóptero estallando en llamas cuando cayó del cielo y se estrelló contra lo que parecían tierras de cultivo.

El Ministerio de Defensa de Ucrania compartió el video en las redes sociales el sábado, alegando que sus tropas habían derribado el helicóptero.

En otro video, se puede escuchar a los ucranianos vitoreando mientras un 'helicóptero ruso' cae del esquí en Chernihiv, en el norte del país.

Se suponía que Rusia y Ucrania respetarían un alto el fuego, para permitir que los ciudadanos escaparan de la violencia en el país, pero el acuerdo fracasó después de que las tropas rusas fueran acusadas (por Ucrania) de violarlo.

Imágenes que circulan en Telegram muestran lo que sería el derribo por parte de Ucrania a un helicóptero ruso esta mañana. pic.twitter.com/YCDGbJ7opJ — Mundo en Conflicto �� (@MundoEConflicto) March 5, 2022

El teniente de alcalde de Mariupol le dijo a la BBC: 'Los rusos continúan bombardeándonos y usando artillería. es una locura

'No hay alto el fuego en Mariupol y no hay alto el fuego a lo largo de la ruta. Nuestros civiles están listos para escapar, pero no pueden escapar bajo los bombardeos.'

Se produce cuando el presidente Volodymyr Zelensky ha suplicado a Occidente que imponga una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, prohibiendo que los aviones militares sobrevuelen el país y, por lo tanto, imposibilitando el lanzamiento de bombas.

Pero es necesario hacer cumplir las zonas de exclusión aérea y la OTAN está preocupada de que hacerlo arrastre a toda Europa a la guerra.

El Reino Unido, EE.UU., Canadá y la UE ya han prohibido los vuelos comerciales desde sus propios espacios aéreos, esencialmente aislando a Rusia del resto del mundo.

La activista ucraniana Daria Kaleniuk apuntó a Boris Johnson el martes y estuvo a punto de llorar cuando le pidió al primer ministro que interviniera más.

Ella dijo: 'El pueblo ucraniano está pidiendo desesperadamente que Occidente proteja nuestro cielo.

Estamos pidiendo la zona de exclusión aérea, y usted dice en respuesta que desencadenará la Tercera Guerra Mundial. Pero, ¿cuál es la alternativa, señor Primer Ministro? ¿Para observar?

'Nuestros hijos, en lugar de aviones, están protegiendo a la OTAN de misiles y bombas'.

A la mayoria de los extrangeros que todavía están en Rusia se les ha dicho que deben irse si no es esencial que permanezcan en el país.

