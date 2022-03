Ucrania acusa a Alemania de anteponer sus intereses económicos a apoyarlos

Presidente ucraniano acusa a Alemania de anteponer sus intereses económicos a apoyarlos

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante su discurso virtual ante el Bundestag el jueves, acusó a Alemania de anteponer sus intereses económicos a su respuesta a la invasión rusa de Ucrania y dijo a los legisladores que su apoyo "llegó demasiado tarde para detener la guerra", según la BBC.

Alemania, que depende en gran medida de los productos petrolíferos rusos y de las importaciones en general, dudaba en imponer duras sanciones a Rusia por temor a que pudiera dañar la economía.

El presidente ucraniano Volodymy Zelensky criticó la postura de Alemania respecto a Rusia.

Hasta el momento, Alemania no ha prohibido las importaciones de petróleo y gas rusos, pero el canciller Olaf Scholz canceló el gasoducto de gas natural Nord Stream 2, al que Ucrania y otros se opusieron porque creían que dañaría la seguridad europea.

Alemania recapacita y entrega armas a Ucrania

Alemania también revirtió su política europea restrictiva de exportación de armas en respuesta a la invasión de Rusia al suministrar a las fuerzas de Ucrania armas antitanques y de defensa aérea.

"Podemos ver su voluntad de seguir haciendo negocios con Rusia y ahora estamos en medio de la... guerra", dijo Zelensky a los legisladores alemanes, refiriéndose a los intereses comerciales del país en Rusia antes de la invasión, según BBC.

“Y nuevamente, esto es algo que no has podido ver. Todavía te estás protegiendo detrás de un muro que no te permite ver por lo que estamos pasando”, dijo.

"¿Por qué no se aplica 'nunca más'? ¿Cuál es la responsabilidad histórica de Alemania hacia Ucrania hoy?"

"La paz es más importante que los ingresos", agregó.

Una posible recesión alemana causada en parte por las sanciones económicas a Rusia podría dañar la determinación de Berlín de seguir apoyando a las fuerzas ucranianas.

Los índices de sentimiento económico alemán ya están cayendo en cantidades récord, lo que indica que las expectativas de crecimiento se están derrumbando, informa Matt Phillips de Axios.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Ucrania como que padres se vieron obligados a abandonar a sus bebés prematuros en un hospital.

