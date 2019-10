UNESCO pide ponerle a esculturas desnudas ropa interior| Editor Yucatan 05

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la Cultura (UNESCO) solicitó al artista Stéphane Simon, que le ponga ropa interior a las esculturas desnudas de su exposición, pues las consideran inapropiadas.

La exposición titulada "In memory of me" inugurada esta semana y que busca crear conciencia entre la población sobre las "selfies" y el impacto cultural que actualmente conllevan en la vida cotidiana, se encuentra en el Centro Cultural de la Organización en París, Francia, donde los ciudadanos consideraron la medida como censura.

Très grave ! On frôle le Tartuffe mais on voit que pour plaire à une minorité l’Unesco est prête à tout ! L’artiste plasticien Stéphane Simon a été victime de censure !!! pic.twitter.com/ADZS6q6VsD — Laure Cante ���� (@LaureCante) 29 de octubre de 2019

La exposición consta de diferentes esculturas de un hombre, en diferentes poses, como tomando una "selfie" pero está desnudo, cuestión que le llamó la atención a la UNESCO, quien intervino para cuidar la sensibilidad de los espectadores.

El artista no pudo negarse ante esta petición, por lo que las esculturas fueron "vestidas", poniéndole ropa interior; el público dio a conocer su descontento ante dicha medida por la organización.

Poco después, la UNESCO se disculpó, pues declaró que todo había sido un malentendido, pidiendo al público que el incidente fuera olvidado y la exposición continuara como originalmente o había planeado el artista.

La historia acabó trascendiendo hasta el punto de viralizarse en Internet y de traspasar fronteras, después de que medios locales como Le Point y Le Figaro hablaran en sus páginas.

Ahora los asistentes que van a observar la exposición pueden apreciar las figuras en su total originalidad y sacar su propia conclusión de lo que quiso transmitir el artista.

