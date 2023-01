UE impone nuevas sanciones a Irán por represión de protestas.

La Unión Europea (UE) anunció una nueva ronda de sanciones contra Irán el lunes en una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores del bloque.

A unas 37 personas y organizaciones iraníes se les prohibirá viajar a la UE y estarán sujetas a una congelación de activos, informó la agencia de noticias Reuters.

La medida es la cuarta ronda de sanciones de la UE contra Irán desde que surgieron protestas generalizadas después de que la mujer kurda de 23 años, Jina Mahsa Amini, muriera bajo la custodia de la llamada policía de la moralidad el año pasado. Las protestas contra su muerte pronto se convirtieron en manifestaciones antigubernamentales más amplias, a las que las autoridades han respondido con una represión brutal, incluidas ejecuciones.

“La UE condena enérgicamente el uso brutal y desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades iraníes contra los manifestantes pacíficos”, dijo Tobias Billstrom, Ministro de Relaciones Exteriores de Suecia, que actualmente ocupa la presidencia rotatoria de la UE.

Las sanciones anteriores de la UE se dirigieron a 146 personas y 12 organizaciones, incluidos miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), en respuesta a la represión policial de los manifestantes y las ejecuciones posteriores.

El lunes, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo que la UE debe considerar incluir al IRGC en la lista terrorista del bloque y agregó que "el régimen iraní, la Guardia Revolucionaria aterroriza a su propia población día tras día".

Irán advierte sobre medidas 'recíprocas'

Anteriormente, el miércoles, los miembros del Parlamento Europeo votaron para incluir al IRGC en su lista de terroristas "a la luz de su actividad terrorista, la represión de los manifestantes y su suministro de drones a Rusia".

Sin embargo, antes de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE el lunes, el jefe de política exterior del bloque, Josep Borrell, dijo que cualquier lista de terroristas de este tipo primero requeriría la aprobación de un tribunal.

"Es algo que no se puede decidir sin un tribunal, una decisión judicial [debe venir] primero. No se puede decir 'te considero un terrorista porque no me gustas'", dijo Borrell a periodistas en Bruselas.

Mientras tanto, las autoridades iraníes dijeron el domingo que Teherán está trabajando para incluir "elementos de los ejércitos de los países europeos" en su propia lista de terroristas.

“El Parlamento Europeo se pegó un tiro en el pie”, tuiteó el domingo el ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian.

Te puede interesar: Estas son las sanciones que Estados Unidos impuso a Irán por protestas

Estados Unidos impone nuevas sanciones a altos funcionarios iraníes

El lunes, Estados Unidos impuso sanciones a altos funcionarios iraníes y a una fundación vinculada al IRGC.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. describió a la Fundación Cooperativa del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como un "pilar económico clave" de la fuerza militar de élite y un conglomerado económico establecido por altos funcionarios para administrar sus inversiones y presencia en sectores de la economía de Irán.

El Tesoro dijo que también había impuesto sanciones a cinco de los miembros de la junta directiva de la fundación, el viceministro de Inteligencia y cuatro altos comandantes de la Guardia Revolucionaria.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!