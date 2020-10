Twitter suspende la cuenta de un médico tras polémicas palabras sobre el cáncer

La red social Twitter ha suspendido la cuenta del médico granadino Jesús Candel, conocido como Spiriman, después de su última polémica con unas palabras sobre el cáncer, enfermedad que él mismo padece, en donde fue duramente criticado por usuarios y medios de comunicación.

El post de Twitter indicaba que "El que se quiere curar de #cáncer se cura y el que NO, se muere". Por su parte, Candel desveló el pasado mes de agosto, cuando cumplió 44 años, que sufre un cáncer "muy agresivo" con metástasis. Ya entonces aseguró que "los milagros se hacen realidad cuando se pelea y se cree en ellos".

Bloquean de redes sociales a médico

Creo que es el mensaje más tóxico sobre una enfermedad que he leído en la vida.



Asusta que venga de un médico. pic.twitter.com/4L9YtoIUwU — Farmacia Enfurecida (@Farmaenfurecida) October 11, 2020

El médico Candel, que tiene cáncer de pulmón y está a punto de publicar el libro Lucha por lo justo, dijo este domingo que la actitud "es la aliada de la evidencia científica de tratamientos muy duros" y que "el que NO quiere", no consigue curarse. Las críticas de muchos usuarios no se hicieron esperar.

Hasta el momento se sabe que su cuenta de Twitter ha dejado de estar operativa y en su lugar hay un mensaje que dice que la red social "suspende las cuentas que incumplen las Reglas de Twitter". Ante esto, el médico ha expresado su descontento por estar suspendido en redes sociales pues asegura que es una plataforma donde se puede escribir sin censura ante cualquier tema.

TE PUEDE INTERESAR: Plan ‘VideoCovid’ Nuevo León atiende 12 mil personas

Cabe recordar, que el médico Candel se hizo conocido en 2016 por liderar las protestas contra la gestión y los recortes de la sanidad en Andalucía.Ha sido llevado a los tribunales varias veces acusado de injurias y calumnias, entre otros, contra el fiscal jefe de Granada, Pedro Jiménez Lafuente, y la expresidenta Susana Díaz, por lo que es un personaje polémico pero con varios seguidores a través de las redes sociales.