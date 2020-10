Twitter registra caída mundial este jueves 1 de octubre

El servicio de Twitter parece estar experimentando un tiempo de inactividad en Europa Central, Japón y la costa oeste de Estados Unidos, y miles de usuarios informan que no pueden acceder al servicio de Down Detector este jueves 1 de octubre de 2020.

Aquí hay una captura de pantalla del mapa de interrupciones de DownDetector que te dará una mejor idea de las áreas más afectadas por la caída de Twitter.

Zonas afectadas por la caída de Twitter este 1 de octubre

Twitter parece estar lidiando con una interrupción del servicio el jueves por la mañana, y algunas personas informaron que la red social no respondía o no cargaban algunas funciones. Los problemas con Twitter comenzaron alrededor de las 6:43 a.m. PT, según el sitio de monitoreo de interrupciones Down Detector. Muchos de los informes de interrupciones parecían provenir de Estados Unidos y Japón, así como de partes de Europa y Australia.

Hay que reconocer que los fallos de Twitter son atípicos, mucho menos recurrentes que las caídas de Facebook o Instagram, y por supuesto, no ha sido el único en atravesar por dificultades esta semana.

Problemas en otros servidores

El servicio Outlook de Microsoft estuvo inactivo hoy, 1 de octubre, en todo el mundo, lo que afectó a Outlook en la web, Outlook.com y Outlook en computadoras de escritorio y dispositivos móviles. La interrupción comenzó alrededor de las 2 a.m. ET, después de que Microsoft confirmara que afectaba a usuarios de todo el mundo. Los usuarios de Outlook no pudieron acceder a su correo electrónico y Outlook.com no se pudo cargar durante unas cuatro horas.

Microsoft dice que un cambio de configuración reciente fue el culpable de los problemas. "Determinamos que una actualización reciente de la configuración de los componentes que enrutan las solicitudes de los usuarios fue la causa del impacto", dice Microsoft en un mensaje de servicio en Twitter.

"Hemos revertido la actualización y estamos monitoreando el servicio para su recuperación".

Por su parte, Twitter aún tiene que reconocer el tiempo de inactividad en su página de estado oficial, por lo que es de esperar que el servicio vuelva a funcionar en breve, y actualizaremos este artículo de inmediato.

Mientras tanto, puedes usar el tiempo de inactividad como una oportunidad para meditar, explorar por el sitio de La Verdad Noticias, reconectarse con sus seres queridos y, ya sabes, tomar un descanso de compartir opiniones en las redes sociales.