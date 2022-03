Turquía dice que el mundo no puede 'quemar puentes' con Rusia

Gobierno turco dice que el mundo no puede "quemar puentes" con Rusia

Turquía y otras naciones aún deben hablar con Rusia para ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania, dijo el domingo el portavoz presidencial de Turquía, y agregó que Kiev necesitaba más apoyo para defenderse.

Turquía, miembro de la OTAN, tiene buenas relaciones tanto con Rusia como con Ucrania y ha tratado de mediar en el conflicto de un mes.

"Si todo el mundo quema puentes con Rusia, entonces quién va a hablar con ellos al final del día", dijo Ibrahim Kalin en el foro internacional de Doha.

Las relaciones entre el gobierno y turco son buenas pero están influenciadas por su relación energética y comercial.

"Los ucranianos deben ser apoyados por todos los medios posibles para que puedan defenderse... pero el caso ruso debe ser escuchado, de una forma u otra", para que sus quejas puedan entenderse, si no justificarse, agregó Kalin.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, instó a Occidente a proporcionar a su país tanques, aviones y misiles para defenderse de las fuerzas rusas.

Occidente ha respondido a la invasión de Rusia imponiendo amplias sanciones económicas a Moscú.

Ankara dice que la invasión de Rusia es inaceptable, pero se opone a las sanciones occidentales por principio y no se ha sumado a ellas.

La dependencia energética y comercial de Turquía

La economía de Turquía, ya afectada por la crisis monetaria de diciembre, depende en gran medida de la energía, el comercio y el turismo rusos, y desde que comenzó la guerra el 24 de febrero, miles de rusos han llegado a Turquía, considerándola un refugio seguro de las sanciones.

Ahmet Burak Daglioglu, jefe de la oficina de inversiones de Turquía, dijo en el foro por separado que algunas empresas rusas estaban reubicando sus operaciones en Turquía.

Cuando se le preguntó en un panel sobre si Turquía hace negocios con personas que podrían beneficiar al presidente Vladimir Putin, dijo: "No estamos apuntando, no estamos persiguiendo, no estamos persiguiendo ninguna inversión o capital que tenga un signo de interrogación".

Dos superyates vinculados al multimillonario ruso Roman Abramovich han atracado en centros turísticos turcos.

Los gobiernos occidentales han impuesto sanciones a Abramovich y varios otros oligarcas rusos en su intento de aislar a Putin y sus aliados por la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

