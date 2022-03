Turquía advierte contra el paso de buques de guerra por sus estrechos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, dijo que su país advirtió a la comunidad internacional sobre el paso de buques de guerra por los estrechos del país desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania.

Dijo el domingo que Ankara ha estado implementando un pacto internacional sobre el paso naval al Mar Negro. Según la Convención de Montreux de 1936, Turquía tiene control sobre los estrechos de los Dardanelos y el Bósforo que conectan los mares Mediterráneo y Negro y puede limitar el paso de buques de guerra durante la guerra o si está amenazado.

Turquía aún no ha recibido ninguna solicitud de ningún país para que los buques de guerra crucen los estrechos turcos desde que comenzó la guerra ruso-ucraniana la semana pasada, dijo Cavusoglu, en declaraciones citadas por la agencia estatal Anadolu.

Ucrania pide que se evite el tránsito de buques rusos

Turquía advierte contra el paso de buques de guerra por sus estrechos.

Kiev pidió la semana pasada a Ankara que active el pacto internacional y evite el tránsito de buques de guerra rusos desde el Mediterráneo hasta el Mar Negro. Según los informes, al menos seis buques de guerra rusos y un submarino han transitado por el estrecho turco este mes.

Los estrechos del Bósforo y los Dardanelos conectan el Egeo (parte del Mediterráneo), Mármara (el mar interior de Turquía) y el Mar Negro, este último desde el cual Rusia lanzó una incursión en la costa sur de Ucrania.

El pacto de 1936 otorga a Ankara el derecho a prohibir que los buques de guerra utilicen los Dardanelos y el Bósforo durante la guerra y en caso de amenazas a Turquía. “Hemos alertado a los dos países de la región y de otros lugares para que no pasen buques de guerra por el Mar Negro”, dijo Cavusoglu. “Estamos aplicando la Convención de Montreux”.

Turquía respetará el tráfico marítimo en los estrechos

Turquía advierte contra el paso de buques de guerra por sus estrechos.

El anuncio de Cavusoglu se produjo poco después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijera el mismo día que su gobierno usaría "la autoridad otorgada a nuestro país por la Convención de Montreux con respecto al tráfico marítimo en los estrechos de una manera que evitará que la crisis se intensifique".

Reiteró que Turquía no abandonará sus relaciones ni con Rusia ni con Ucrania. “No comprometeremos nuestros intereses nacionales”, dijo, “pero no descuidaremos los equilibrios regionales y globales. Decimos que no renunciaremos ni a Ucrania ni a Rusia”.

La Verdad Noticias informa que, Turquía, miembro de la OTAN, ha tratado de equilibrar sus compromisos occidentales, así como sus estrechos vínculos con Moscú, y hasta el domingo no había descrito la situación en Ucrania como una guerra.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.