El primer ministro Justin Trudeau dijo hoy que Canadá no tiene planes de abrir sus fronteras a los turistas no vacunados en el futuro previsible porque la pandemia aún no ha terminado.

"Eso no va a suceder durante bastante tiempo", dijo Trudeau en una conferencia de prensa en Coquitlam, BC. "Aún no hemos salido del todo de esta pandemia. Todavía tenemos que tener cuidado, todavía tenemos que estar atentos".

Canadá ha relajado algunas de sus restricciones fronterizas en las últimas semanas, ya que los recuentos de casos de COVID-19 y otras métricas de salud han mejorado constantemente desde la primavera. Por ejemplo, el país ya no requiere que los ciudadanos y los residentes permanentes completamente vacunados se pongan en cuarentena después de llegar al país.

¿Turistas completamente vacunados pueden ir a Canadá?

Turistas no vacunados no podrán ingresar a Canadá, dice Justin Trudeau.

La Verdad Noticias informa que, los turistas internacionales completamente vacunados aún no pueden ingresar al país, aunque las autoridades han dicho que la restricción pronto llegará a su fin.

"Nos aseguraremos de avanzar en eso en las próximas semanas", dijo Justin Trudeau. No ofreció una fecha específica. "Tenemos que asegurarnos, sin embargo, en cada paso del camino de no retroceder, de no tener que volver a cerrar, de no tener que volver a hacer yo-yo en nuestras aperturas y cierres", sentenció.

Las restricciones de viaje entre Canadá y Estados Unidos que impiden todos los viajes no esenciales, incluido el turismo, también permanecerán vigentes hasta al menos el 21 de julio.

¿Canadá necesita un plan de reapertura?

La Mesa Redonda de Viajes y Turismo de Canadá, un grupo nacional de defensa, está instando al gobierno federal a publicar un plan "integral" de reapertura de la frontera antes de enviar a los canadienses a las urnas.

Se espera que el gobierno liberal convoque elecciones federales en algún momento a fines del verano o principios del otoño. Esa perspectiva genera preocupaciones de que el sector turístico de Canadá en apuros podría quedar en el limbo durante los próximos meses.

