Turista en golpeado hasta sangrar por un grupo de estafadores en España

Un turista originario del Reino Unido, se encontraba de visita en España y fue golpeado por un grupo de estafadores que intentaban quitarle su dinero a plena luz del día. La víctima no pudo levantar una demanda, ya que no tenía su pasaporte al momento de los hechos.

Estos estafadores, realizan sus actos ilegales en las horas que no hay tanta vigilancia en las calles más visitadas o los puntos turísticos de la capital de la Costa Blanca.

De momento , las autoridades no han podido acabar con este problema, pues no es catalogado como un delito, pues las víctimas, participan de manera voluntaria.

Los estafadores, sometieron al turista en el suelo, hasta que otros testigos y amigos de la víctima, intervinieron para defenderlo; lamentablemente, fue herido en la cabeza, pues uno de los estafadores lo golpeó con un tubo en la cabeza, dejándole una gran herida.

Todo sucedió en la calle, ante la mirada de varios turistas y diversos comercios.

Además, el joven turista, presentó varias heridas en el cuerpo, pues lo que sus amigos lo llevaron a un centro de salud cercano, pero la denuncia no pudo levantarla pues no tenía a la mano su pasaporte, además de que no quiso quedarse más tiempo en Valencia.

Una personas que grabó lo sucedido, indicó que “tuve que dejar de grabar y evitar que el trailero casi mate al valiente turista británico por avisar sobre la estafa”.

Así mismo, la víctima, aseguró que fue agredido por alertar a los demás turistas dela estafa de la que eran objeto.