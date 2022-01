“Tú eres un mexicano feo”: indigna a padres racismo de tarea escolar en EU

Padres de familia expresaron su enojo luego de que la tarea de sus hijos fuera traducir al español frases racistas como “eres un mexicano feo” y “usted es un estadounidense lindo”.

Según reportes a los que tuvo acceso La Verdad Noticias, la controvertida asignación fue creada por un profesor de español en la escuela en la ciudad de Williamsville, en el estado de Nueva York.

Los apuntes sobre la tarea clasificada como “racista” fueron difundidos por la estación de noticias WIVB de Buffalo, junto con la preocupación de los padres sobre el actuar de la profesora.

Tarea racista

Imagen real de la tarea asignada a los alumnos de secundaria (Twitter).

Una usuaria de Twitter identificada como Allison Wainick compartió una foto de las instrucciones para la tarea y dijo estar “impactada por esta tarea de español en el Distrito Escolar Central de Williamsville cargada de un racismo tan flagrante”.

Otra persona le dijo al distrito escolar en Facebook: "Somos de México y dos niños asisten a WCS, encontramos esto muy irrespetuoso e inapropiado, el distrito debería tener más control de la información que los maestros manejan con los estudiantes".

Algunas personas, por el contrario, hicieron evidente que no se trata de un tema de racismo: "Era solo una tarea para traducir del inglés al español. Las oraciones que se refieren a los hispanos tienen adjetivos malos (aunque no todos) las oraciones sobre los blancos eran más elogiosas. Quiero decir, chicos, cosas HORRIBLES suceden en las escuelas todos los días. Esta no es una de ellas".

La escuela se disculpa

La escuela aseguró que no comparte las creencias culturales del profesor que encargó la tarea.

Representantes del Distrito Escolar publicaron una declaración el miércoles en la que califican de “inaceptable” la asignación de la maestra, pero no ofrecen más detalles sobre su contenido.

“La tarea creada por el maestro y presentada a los estudiantes fue inaceptable. Estamos abordando la situación para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder”, se lee en el comunicado. "El distrito no aprueba ningún material de instrucción que denigre a nuestros estudiantes, familias, cultura o creencias.

Medios que cubrieron la noticia destacaron que las frases escritas en inglés hacían énfasis en que las oraciones referentes a mexicanos y latinos utilizaran la forma “amigable” de “Tú”, mientras que las que referían a estadounidenses debían ser el formal “usted”.

