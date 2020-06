Trump y Navarro condenan la afirmación de John Bolton sobre China

Donald Trump bolton Navarro

La Casa Blanca disparó contra John Bolton el domingo, buscando descartar un reclamo clave en el nuevo libro del ex asesor de seguridad nacional, que Donald Trump le pidió ayuda a Xi Jinping, el presidente chino, para ganar la reelección.

"Nunca escuché eso", dijo el asesor comercial Peter Navarro el domingo por la mañana, haciéndose eco de las declaraciones del representante comercial estadounidense Robert Lighthizer. "Estaba en la habitación".

El libro de Bolton, The Room Where It Happened, se basa en notas tomadas en una serie de habitaciones durante el período de Bolton como tercer asesor de seguridad nacional de Trump desde abril de 2018 hasta septiembre de 2019.

"Odio el título de ese libro", dijo Navarro. "Pero yo también estaba en esas habitaciones".

Trump también criticó el reclamo de Bolton en una entrevista con Axios grabada el viernes y publicada el domingo por la noche.

"Recuerde", dijo el presidente, "cuando estoy tratando con [Xi], toda la sala está llena de gente. Estamos en una habitación grande con muchas personas en esa habitación. No quisiera decir algo así ".

Trump también dijo que ni siquiera "sabía si eso estaría mal", pero agregó: "¿Por qué diría algo así? Y ciertamente no lo diría de todos modos, pero ciertamente no lo diría en una habitación llena de gente ".

Bolton afirma que la solicitud de Trump era evidencia de una conducta impecable similar a los enfoques del presidente a Ucrania, pero mucho más allá, de la suciedad política en Joe Biden, que finalmente lo llevó al muelle del Senado.

Trump: "A Bolton le gusta lanzar bombas contra personas y matarlas, pero ¡ahora las bombas... https://t.co/GJa5dQjVKz #USA #EEUU — cubadebatecu (@cubadebatecu) June 21, 2020

El sábado, un juez en Washington rechazó el intento del gobierno de bloquear la publicación el martes, pero tuvo duras palabras sobre la conducta y el tratamiento de material sensible por parte de Bolton.

Trump indicó que continuará una demanda civil para aprovechar todas las ganancias del libro, e insinuó el enjuiciamiento penal.

Un halcón político atacando a otro, Navarro dijo en una aparición combativa en el Estado de la Unión de CNN: "Ese tipo debería entregarse su traje de vidente para un mono".

Bolton en riesgo de pisar prisión: Navarro

Agregó una predicción de que Bolton "no solo no obtendrá las ganancias de ese libro, sino que corre el riesgo de ser sentenciado a prisión. Ha hecho algo muy, muy serio en términos de seguridad nacional estadounidense, y tiene que pagar un precio por eso".

Bolton escribe que las citas directas de la conversación con Xi fueron eliminadas de su libro para satisfacer su revisión de seguridad nacional.

Pero Vanity Fair ha informado desde entonces que durante una cena en una cumbre del G20 en Japón en 2019, Trump le dijo a Xi: "Asegúrese de ganar". Probablemente gane de todos modos, así que no lastimes a mis granjas ... Compre mucha soja y trigo y asegúrese de que ganemos".

Otro halcón de Trump va contra él, Bolton es un verdadero peligro para Donald, lo dice la desesperación por impedir la publicación del libro. Dice la prensa que el libro aclara el abuso del poder a cuenta del pueblo de EEUU y la corrupción en su entorno. #Cuba #Venezuela pic.twitter.com/DrJaVJTaKW — Guerrero Cubano (@GuerreroCuba) June 21, 2020

Navarro insistió en que la acusación explosiva fue "simplemente tonta", porque "este presidente ha sido el presidente más duro de China que cualquier otro presidente estadounidense".

Trump le dijo a Axios: "Lo que le dije a todos los que tratamos, no solo al presidente Xi, quiero que hagan negocios con este país". Quiero que hagan muchos más negocios con este país.

"Por cierto, lo que es bueno para el país es bueno para mí. Lo que es bueno para el país también es bueno para una elección".

A medida que se profundizan las consecuencias del libro, un portavoz de Bolton dijo que no votaría por Trump en las elecciones de noviembre.

Bolton también escribe que Trump expresó su aprobación por la política de Xi de construir campos de concentración para detener a los uigures y otras minorías musulmanas, un reclamo que ha demostrado ser otro pararrayos para la controversia.

Trump le dijo a Axios que no había sancionado a China por los campamentos, acordado por los organismos mundiales como un grave abuso de los derechos humanos, porque "estábamos en medio de un importante acuerdo comercial".

"Trump no está capacitado para ser presidente", lo dice Bolton, que tampoco estaba capacitado para ser asesor de seguridad nacional. La guerra de los alacranes. #TrumpDictatorship pic.twitter.com/2zASRyP8V4 — Viceversa (@Vicever99396781) June 21, 2020

“E hice un gran negocio”, dijo, “compras potencialmente por valor de $ 250 mil millones. Y, por cierto, están comprando mucho, probablemente lo hayas visto".

"Y cuando estás en medio de una negociación y, de repente, comienzas a aplicar sanciones adicionales, hemos hecho mucho". Pongo aranceles a China, que son mucho peores que cualquier sanción que se te ocurra ”.