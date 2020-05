Trump toma hidroxicloroquina contra el Covid-19 y expertos cuestionan efectividad

Trump toma hidroxicloroquina contra Covid-19 y expertos cuestionan su efectividad

El presidente Donald Trump afirmó el lunes que está tomando dosis diarias de hidroxicloroquina, un medicamento que ha promocionado durante mucho tiempo como una posible cura de coronavirus, incluso cuando los expertos médicos y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos uestionan su eficacia y advierten sobre los efectos secundarios potencialmente dañinos.

Hablando en una reunión de ejecutivos de restaurantes, Trump dijo que comenzó a tomar el medicamento antipalúdico después de consultar al médico de la Casa Blanca, aunque no llegó a decir que su médico realmente había recomendado el medicamento.

"Hace un par de semanas, comencé a tomarlo", dijo Trump. Más tarde dijo que lo había estado tomando todos los días durante una semana y media.

La admisión fue un desarrollo dramático en los intentos de Trump de promover la hidroxicloroquina como tratamiento para el coronavirus, que comenzó antes en el brote y se encontró con la resistencia de los profesionales médicos.

Trump considera seguro el medicamento contra la Malaria

Debido a que el medicamento se prescribe para tratar la malaria y otras afecciones, Trump lo consideró seguro y sugirió que los pacientes con coronavirus tienen poco que perder al probarlo.

Pero al menos un estudio ha demostrado que el medicamento no funciona contra Covid-19 y podría causar problemas cardíacos.

El estudio fue publicado en el Journal of the American Medical Association. Sigue un estudio publicado en el New England Journal of Medicine que también mostró que el medicamento no combate el virus.

Incluso antes de que se publicaran estos informes, la FDA y los Institutos Nacionales de Salud emitieron advertencias sobre el uso del medicamento para pacientes con coronavirus.

Trump dijo que no había estado expuesto y que comenzó a tomar el medicamento porque había tenido noticias de los que respondieron en primera línea que le enviaron cartas diciendo que lo tomaban de manera preventiva.

"Aquí está mi evidencia: recibo muchas llamadas positivas al respecto", dijo Trump.

Cuando se le preguntó si el médico de la Casa Blanca le recomendó que comenzara a tomar hidroxicloroquina, Trump objetó.

"Le pregunté qué crees, dijo, 'Bueno, si te gustaría'", dijo el presidente a los periodistas.

Si bien Trump admitió que no sabe si la droga funciona, afirmó que "si no funciona, no se enfermará y morirá".

¿Qué es la hidroxicloroquina?

La FDA advirtió contra el uso de hidroxicloroquina y cloroquina para tratar el nuevo coronavirus y dijo que solo deben usarse en hospitales o ensayos clínicos porque pueden matar o causar efectos secundarios graves. Estos incluyen problemas graves del ritmo cardíaco en pacientes con Covid-19 tratados con los medicamentos, especialmente cuando se combinan con el antibiótico azitromicina u otros medicamentos que pueden afectar el corazón. Trump tiene una forma común de enfermedad cardíaca, basada en los resultados de su examen físico.

La hidroxicloroquina se usa para tratar o prevenir la malaria y para tratar afecciones autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoide.

Trump comenzó a promocionarlo hace dos meses cuando el coronavirus comenzó a extenderse a todas las partes del país, poniendo en marcha órdenes de quedarse en casa y cerrando la economía. Fue alentado por ciertos aliados en medios conservadores, que también elogiaron la droga como una posible solución a la creciente crisis.

Pero incluso algunos de los asesores médicos más cercanos de Trump expresaron cautela, incluido el Dr. Anthony Fauci, quien expresó su escepticismo sobre promocionar la hidroxicloroquina como un tratamiento para el coronavirus antes de que pudiera probarse adecuadamente.

TE PUEDE INTERESAR:

Recientemente, un denunciante de los Servicios Humanos y de Salud de EE. UU. Alegó que estaba bajo presión del liderazgo político del HHS para que la hidroxicloroquina estuviera ampliamente disponible después de que Trump proclamara repetidamente sus posibles beneficios durante sus reuniones informativas diarias en la Casa Blanca.