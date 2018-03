Trump: soy mejor constructor que presidente

Donald Trump se presentó este jueves en Ohio, donde habló sobre su plan de infraestructuras para Estados Unidos, como el empresario de la construcción que era antes de llegar a la presidencia.

Siempre fui muy bueno construyendo. Siempre fue lo mejor que hice. Creo que es mejor construir que ser presidente", expresó el mandatario estadunidense en la localidad de Richfield, a las afueras de Cleveland, Ohio, obteniendo risas de la audiencia, conforme al medio WTHI-TV 10.

Habló ante un público compuesto primordialmente por miembros de asociaciones de constructores, donde volvió a hablar del muro que quiere construir en la frontera con México y para el que acaba de recibir del Congreso una partida de mil 600 millones de dólares, muy inferior a los 25 mil que pedía.

La gente dijo 'oh, ¿se ha rendido con el muro?'. No, nunca me rindo. Tenemos mil 600 millones", afirmó el mandatario.