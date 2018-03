Trump: sobre advertencia no hay engaño Stormy Daniels

Stormy Daniels asegura haber tenido una relación sexual con Donald Trump hace más de 10 años, ella metió una demanda para poder invalidar el contrato de confidencialidad, luego de que Stephanie Clifford se ofreciera a devolver el dinero que recibió de parte de Donald Trump para no hablar. La última es que Stormy Daniels esta siendo amenazada.

Lo último del caso Stormy Daniels

Michael Avenatti, abogado de Stephanie Clifford, mejor conocida como Stormy Daniels, comentó a The associated Press que su cliente ha recibido amenazas de daño físico sin dar más detalles. No está muy claro si dichas amenazas están vinculadas directamente al presidente, Donald Trump, a la organización Trump o a la campaña de Trump.

Daniels tendrá un espacio en un segmento de “60 Minutes” en este mes. Su abogado asegura que el público creerá lo que Stormy Daniels tiene que decir.



"Hubo un hecho y un encubrimiento, y el pueblo estadounidense se va a enterar de ambos en la entrevista y después de eso", dijo el abogado durante una entrevista en "Morning Joe", de MSNBC.

Las únicas declaraciones de la Casa Blanca de parte de Sarah Huckabee son que no está enterada de lo que pasaba y el tema no ha sido discutido con el presidente.

Agergando que, ”obviamente tomamos en serio la seguridad de todas las personas" y ciertamente condenaríamos a cualquier persona que esté amenazando a otra persona".

La semana pasada, Clifford entabló una demanda en Los Ángeles para invalidar el acuerdo de confidencialidad a fin de "aclarar la situación" y ha ofrecido devolver los 130 mil dólares que recibió en pago para no hablar sobre la relación.

Cabe mencionar que Trump se casó con su esposa actual, Melania Trump, en el 2005, y su hijo Barron nació en el 2006.