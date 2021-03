Trump se vacunó en secreto contra el COVID-19 antes de dejar la Casa Blanca

Donald Trump contrajo COVID-19 y tras ser hospitalizado logró recuperarse, más tarde para que su vida no vuelva a correr peligro debido al virus el mandatario decidió vacunarse pero, lo hizo en secreto antes de abandonar la Casa Blanca.

De acuerdo con el diario The New York Times, el ex presidente Donald Trump y su esposa Melania recibieron la vacuna contra el COVID-19 el pasado enero, apenas días antes de abandonar el poder y la Casa Blanca.

Debido a que la vacunación de los Trump no se hizo pública se desconoce el día exacto en que ambos habrían recibido la primera y segunda dosis de la vacuna, pues al parecer intentaron mantenerlo en secreto.

En su última conferencia Donald Trump instó a la población a vacunarse

Por el mes en que Donal Trump y su esposa recibieron la vacuna se cree que fueron inoculados con la de Moderna o Pfizer, pues antes que se llevara a cabo la toma de posesión de Biden en Estados Unidos estas eran las únicas vacunas disponibles y aprobadas en el país.

Donald Trump nunca promovió la vacuna COVID-19

Cabe indicar que mientras Trump estuvo en el poder nunca promovió abiertamente la vacunación contra el COVID-19, incluso durante su mandato hubo muchas irregularidades con la aplicación de las vacunas y por si fuera poco el proceso fue muy lento, tal como hemos indicado en La Verdad Noticias.

Donald Trump y Melania habrían recibido la vacuna COVID-19 en enero

Donald Trump evitaba hablar de la vacuna esto pese a que él y su esposa dieron positivo a COVID-19. Pero todo parece indicar que el ex presidente ha cambiado de opinión, pues no solo recibió la vacuna, sino que este fin de semana durante la Conferencia de Acción Política conservadora, que se llevó a cabo en Florida, el ex mandatario instó a toda la población de Estados Unidos a vacunarse.

“Todos deberían recibir su inyección”, dijo Trump en el evento, donde ofreció su primer discurso como expresidente.

