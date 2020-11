Trump se niega a ceder el poder y hace ENOJAR a Michelle Obama; así reaccionó

Dos días después de la victoria de Donald Trump sobre Hillary Clinton en las elecciones de 2016, el entonces presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama les dieron la bienvenida al presidente electo y a la primera dama entrante, Melania Trump, a la Casa Blanca, un gesto que simboliza la transferencia pacífica del poder, a un hombre que había lanzado su candidatura difundiendo la mentira de que Obama nació en un país extranjero.

Ahora, dos semanas después del día de las elecciones y más de una semana después de que observadores independientes convocaron ganador a Joe Biden para las elecciones de 2020, Trump se niega a admitir la derrota, desafía los resultados con afirmaciones infundadas de fraude electoral y ordena a los funcionarios que no cooperen con la transición, desatando así el enojo de los Obama.

Trump hizo enojar a Michelle Obama

"Esto no es un juego", escribió Michelle Obama en una extensa publicación de Instagram el lunes. “Nuestro amor por la patria requiere que respetemos los resultados de una elección incluso cuando no nos gusten o desearíamos que hubiera sido diferente: la presidencia no pertenece a ningún individuo ni a ningún partido. Fingir que sí, seguir estas infundadas teorías de la conspiración, ya sea para beneficio personal o político, es poner en peligro la salud y la seguridad de nuestro país".

Barack y Michelle Obama dieron la bienvenida a Trump y a Melania a la Casa Blanca en 2016

La ex primera dama dijo que esta semana había estado “reflexionando mucho sobre dónde estaba yo hace cuatro años. Hillary Clinton acababa de sufrir una dura derrota por un margen mucho más estrecho que el que hemos visto este año”, escribió Michelle Obama.

Trump perdió el voto popular ante Clinton por unos 2,87 millones de votos, pero ganó el Colegio Electoral 306-232. Joe Biden ganó el voto popular por más de 5 millones de votos y, según los resultados, está en camino de ganar también el Colegio Electoral por el mismo margen de 306-232.

“Me sentí herida y decepcionada, pero los votos habían sido contados y Donald Trump había ganado. El pueblo estadounidense había hablado ”, continuó la ex primera dama. “Y una de las grandes responsabilidades de la presidencia es escuchar cuando lo hacen. Así que mi esposo y yo instruimos a nuestro personal para que hicieran lo que George y Laura Bush habían hecho por nosotros: llevar a cabo una transición de poder respetuosa y fluida, uno de los sellos distintivos de la democracia estadounidense. Invitamos a la gente del equipo del presidente electo a nuestras oficinas y preparamos memorandos detallados para ellos, ofreciendo lo que habíamos aprendido durante los últimos ocho años".

Fue particularmente difícil para Michelle Obama soportar la invitación a Trump, quien había defendido el llamado movimiento birther, que difundió la teoría de la conspiración racista de que su esposo, el primer presidente afroamericano de la nación, no era legalmente elegible para ocupar el cargo.

"Tengo que ser honesta y decir que nada de esto fue fácil para mí", escribió. “Donald Trump había difundido mentiras racistas sobre mi esposo que habían puesto a mi familia en peligro. Eso no era algo que estuviera dispuesta a perdonar. Pero sabía que, por el bien de nuestro país, tenía que encontrar la fuerza y la madurez para dejar a un lado mi ira”.

Durante su reunión en la Casa Blanca, Michelle Obama recordó que habló con Melania Trump sobre su experiencia, "respondiendo a todas las preguntas que tenía, desde el mayor escrutinio que conlleva ser Primera Dama hasta cómo es criar niños en la Casa Blanca".

“Sabía en mi corazón que era lo correcto”, agregó. "Porque nuestra democracia es mucho más grande que el ego de cualquiera".

La posición de Barack Obama respecto a Trump

Barack Obama adoptó un tono similar en una entrevista con "60 Minutes" de CBS el domingo.

“Un presidente es un servidor público”, dijo. “Son ocupantes temporales de la oficina. Y cuando se acabe el tiempo, será tu trabajo poner al país en primer lugar y pensar más allá de tu propio ego, tus propios intereses y tus propias decepciones".

Añadió: "Mi consejo para el presidente Trump es que, si quiere ser recordado en esta última etapa del juego como alguien que pone al país en primer lugar, es hora de que haga lo mismo".

