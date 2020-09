Trump se despidió de Melania con un beso antes de visitar Corea

Donald Trump melania corea mundo

Donald Trump, quien estaba preocupado por si los líderes norcoreanos sabían de sus viajes, también se despidió de su esposa Melania antes de partir para el viaje, detalla el nuevo libro de Bob Woodward, Rage, según lo informado por la agencia de noticias estatal surcoreana Yonhap.

“Me levanté esta mañana y le dije a Melania, le di un beso de despedida y le dije: 'Puede que no te vuelva a ver'. No es que esté preocupado por mí mismo", informó Trump a quienes estaban a bordo del helicóptero Marine One.

En poco más de dos años, Trump ha articulado tres hechos históricos: el encuentro entre Kim Jong-Un y Sur Moon Jae-In (Corea del Sur); acuerdo de paz entre EAU e Israel; y normalización entre Serbia y Kosovo.



Y decían que era una locura el botón rojo en manos de Trump. — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) September 5, 2020

Y agregó: "Si algo le pasara al presidente de Estados Unidos, sería lo peor que nos podría pasar como país".

Cuando Tump abortó el viaje

El viaje finalmente se abortó cuando el piloto de su helicóptero Marine One se vio obligado a dar la vuelta debido al mal tiempo y la densa niebla.

"Saben que voy, ¿no?" Trump supuestamente preguntó.

El general retirado Vincent Brooks, que entonces se desempeñaba como comandante de las fuerzas estadounidenses en Corea, le dijo al presidente que ninguna inteligencia indicaba que Corea del Norte supiera de su visita.

–Asumió que para hacer frente a ���� y su expansionismo económico Global, debía abrir una confrontación total arancelaria para que Beijing negociara nuevas tarifas y dejar de manipular el Comercio mundial mientras tienen su "Ruta de la seda" y "Collar de Perlas" por US$ Trillones. pic.twitter.com/0i4ieVcZ25 — Leonard Reyes (@leonline2000) September 11, 2020

El viaje clandestino y no programado, detallado posteriormente por The New York Times, fue parte de una gira de 12 días por Asia en el punto álgido de los tensos intercambios entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un.

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, también tenía la intención de acompañar a Trump en el viaje, que supuestamente habría sido la primera visita conjunta al área de los presidentes de Estados Unidos y Corea del Sur.

Una multitud corea durante el mitin: "¡Queremos a Trump!" El presidente Trump pide a las cámaras que se den la vuelta y muestren a la gente: "Díganle a NBC News que no son mil personas". La cámara gira para mostrar una multitud masiva de partidarios de Trump vitoreando. Glorioso. pic.twitter.com/bBRyOdvx9e — James Nava (@JamesNavaCom) September 13, 2020

Sin embargo, en junio de 2019, Trump finalmente se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio en poner un pie en Corea del Norte, reuniéndose con Kim Jong-un en la DMZ.

Te puede interesar: Donald Trump retuitea video de partidario gritando 'poder blanco'