Trump ridiculiza a quien acusó al juez Kavanough de agresión sexual

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló de la declaración hecha por Christine presunta víctima del juez Brett Kavanough, quien ha sido nominado por Trump para cubrir la vacante de la Corte Suprema.

El martes 02 de octubre durante el mitin en Mississippi, Trump cuestionó en tono burlón la declaración que Christine había dado bajo juramento ante el Comité de Justicia del Senado, cuando se le interrogó para que explicara la presunta agresión sexual.

Durante el mitin Trump mencionó respecto a la declaración de Christine :

¿Cómo llegaste a tu casa? 'No me acuerdo'. ¿Cómo llegaste ahí (el lugar de la agresión)? 'No me acuerdo'. ¿Dónde era? 'No me acuerdo'. ¿Hace cuantos años pasó? 'No lo sé'”