Trump quiere dirigir el Partido Republicano incluso si deja su cargo ¿Puede?

Es posible que Donald Trump no sea el presidente de Estados Unidos por mucho más tiempo, pero él aún quiere dirigir el Partido Republicano en el futuro previsible, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si puede hacerlo y lo cierto es que sí puede.

Desde la creación de un comité de acción política hasta sugerir que podría postularse nuevamente en 2024, Trump ya está trabajando para mantener su control sobre el Partido Republicano después de que finalice su mandato, pero también enfrenta obstáculos formidables en su futuro impulso para seguir siendo relevante, según asesores y otros miembros del Partido Republicano.

"Él será el líder del partido, pase lo que pase", dijo un asistente de Donald Trump, quien como otros habló bajo condición de anonimato porque el presidente todavía cree que prevalecerá en sus juicios electorales.

Donald Trump planea dirigir el Partido Republicano si deja la Casa Blanca

No será facil para Donald Trump controlar el partido

Otros republicanos dicen que no será tan fácil para Trump controlar el partido una vez que pierda el poder de la presidencia. Es casi seguro que eso sucederá el 20 de enero, después de que se agoten sus diversas impugnaciones legales a las elecciones ganadas por el demócrata Joe Biden.

"Sí, tiene muchos seguidores en el Partido Republicano", dijo la estratega republicana Liz Mair. "Pero el Partido Republicano tiende a cambiar de dirección después de cada presidencia / candidatura perdedora".

Sin embargo, muchos republicanos esperan que Trump continúe blandiendo un gran garrote dentro del partido durante meses y tal vez en los próximos años.

El estratega republicano Brad Todd dijo que el presidente es amado entre la base del partido, especialmente entre los votantes populistas de derecha que acudieron al Partido Republicano en 2016 y lo apoyaron en grandes cantidades en estas elecciones.

"Tienden a gustarles más Donald Trump que a la mayoría de los republicanos, pero no siempre votan", dijo.

Donald Trump se ha negado a dejar el poder

"Sólo hay un sol político en el sistema solar y es él", dijo Todd. “Algunos votantes, una gran parte, valoran su marca y parece completamente lógico que él quiera continuar así. Creo que querrá ser relevante y que será relevante".

Donald Trump deberá enfrentar algunos rechazos

Sin embargo, Donald Trump también enfrentará el rechazo de los republicanos que quieren que el partido supere las divisiones que marcaron su mandato.

John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump, dijo que no cree que los votantes republicanos lo sigan de manera uniforme una vez que deje de ser presidente.

Por un lado, Trump perderá la capacidad de "intimidar" a la gente para que lo respalde, dijo Bolton, cuyo libro, "The Room Where It Happened", pintó una imagen punzante del presidente como un comandante en jefe incompetente.

Bolton predijo que los republicanos finalmente buscarían nuevos líderes. "Creo que su poder de influencia disminuirá drásticamente una vez que deje la Oficina Oval el 20 de enero de 2021", dijo Bolton. "Es un juego de pelota completamente diferente ... la dinámica cambiará drásticamente".

TE PUEDE INTERESAR: Elecciones 2020: Donald Trump podría postularse nuevamente para 2024

Se informó a La Verdad Noticias que Trump podría enfrentar problemas legales después de que deje el cargo. Las autoridades de Nueva York están investigando a Trump por acusaciones que van desde la evasión de impuestos hasta presuntas violaciones de las leyes de financiamiento de campañas al pagar dinero para mantener calladas a las ex amantes durante su carrera presidencial de 2016.

¿Qué está pasando en México? ¡Justicia para Alexis! Síguenos en Google News y mantente informado.