Trump promueve video de un partidario que dice "poder blanco"; Casa Blanca lo niega

Donald Trump promocionó un video el domingo que incluye a un partidario que dice "poder blanco" mientras se enfrenta a los contraprotestantes, llamando a sus partidarios en la comunidad de jubilados de Florida donde se produjo la manifestación "grandes personas". El tweet del video ha sido eliminado desde entonces.

El video de un desfile de carros de golf a favor de Trump en Villages, una comunidad de jubilados en el centro de Florida, incluye a los manifestantes que llaman al presidente fanático.

También muestra a los partidarios y oponentes de Trump enfrentados en gritos llenos de improperios e insultos.

La Casa Blanca asegura que Trump no escuchó consignas sobre “poder blanco” en un video publicado en Twitter | CNN https://t.co/D9vWa4Hyoi — Camilo Egaña (@camilocnn) June 29, 2020

“Gracias a la gran gente de The Villages. La izquierda radical no hace nada Los demócratas caerán en el otoño. El corrupto Joe recibe un disparo. ¡¡¡Te veo pronto!!!" Trump tuiteó, mientras compartía el video que se abre con un anciano blanco en un carrito de golf decorado con carteles de Trump siendo interrumpido por un contraprotestante que pregunta: "¿dónde está tu capucha blanca?" El hombre responde diciendo dos veces "poder blanco" mientras una mujer a su lado canta "¡Trump! ¡Triunfo!"

El tweet estuvo activo durante al menos 90 minutos. Fue retirado un poco antes de las 11:30 de la mañana.

Cuando se le preguntó sobre el tuit, el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Judd Deere, dijo que "el presidente Trump es un gran admirador de The Villages. No escuchó la única declaración hecha en el video. Lo que sí vio fue un tremendo entusiasmo de sus muchos seguidores ".

Trump y su lenguaje racista

El presidente Trump promocionó un video el domingo que incluye a un partidario de Trump que grita "poder blanco" a los contraprotestantes, llamando a sus partidarios en la comunidad de jubilados de Florida donde se produjo la manifestación "grandes personas".

Desde entonces, el tweet del video fue eliminado, y un portavoz de la Casa Blanca dijo que Trump no había escuchado el lenguaje racista cuando envió el tweet de la mañana.

Es el último ejemplo de que el presidente y sus aliados usan un lenguaje que huele a racismo o hace referencia a puntos de vista o símbolos de la supremacía blanca.

MUY FUERTE Donald reconoce que apoya el "poder blanco", entonces ¿Es o no racista? En está manifestación se enfrentan personas contra Trump y seguidores de este que andan en carritos del golf, estos últimos emplean la frase que apoyó desde su redes el emperador.#Cuba #Venezuela pic.twitter.com/FvZGBvoA6O — Guerrero Cubano (@GuerreroCuba) June 28, 2020

Pero eso no ha sofocado la indignación por la publicación. "No hay duda: no debería haberlo retuiteado; simplemente debería eliminarlo ", dijo el senador Tim Scott (R-S.C.), el único senador republicano negro, el domingo por la mañana, poco antes de que se borrase el tuit.

"Creo que es indefendible", dijo Scott en el "Estado de la Unión" de CNN.

El video captura un desfile de carros de golf pro-Trump del 14 de junio, el cumpleaños del presidente. Fue filmado en Villages, una comunidad de retiro en el centro de Florida.

El clip se abre con un anciano blanco en un carrito de golf decorado con letreros de Trump interrumpidos por un contraprotestante, que pregunta: "¿Dónde está tu capucha blanca?"

El hombre responde diciendo dos veces "poder blanco", sacudiendo un puño en alto mientras una mujer sentada a su lado canta "¡Trump! ¡Triunfo!"

Algunos de los contra-manifestantes en el video de Florida tienen carteles que apoyan al ex vicepresidente Joe Biden, el presunto candidato demócrata.

"Buena gente": Trump comparte un video de una marcha de seguidores en la que un hombre grita "¡poder blanco!" - RT https://t.co/kWwdxPwr7g # — Jorge Cura Amar (@jorgecura1070) June 28, 2020

En un mensaje compartido con el clip, Trump elogió a sus seguidores. “Gracias a la gran gente de The Villages. La izquierda radical no hace nada Los demócratas caerán en el otoño. El corrupto Joe recibe un disparo. ¡¡¡Te veo pronto!!!" Trump escribió.

El lenguaje de las "grandes personas" recuerda su descripción de algunos que asistieron a una marcha de supremacistas blancos en Charlottesville en 2017 como "personas muy buenas".

El tweet de Trump estuvo activo durante al menos 90 minutos, tiempo durante el cual Trump salió de la Casa Blanca para una cita de golf en su club suburbano Trump National. Se retiró antes de las 11:30 a.m.

Cuando se le preguntó sobre el tweet, el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Judd Deere, dijo: “El presidente Trump es un gran admirador de los pueblos. No escuchó la única declaración hecha en el video. Lo que sí vio fue un tremendo entusiasmo de sus muchos seguidores ”.

El idioma en el clip es fuerte y distintivo, y ocurre solo segundos en el video.

El tuit de Trump provocó una rápida condena el domingo. Biden vinculó el tweet del presidente con Charlottesville, escribiendo:

"Hoy, el presidente compartió un video de personas que gritaban" poder blanco "y dijo que eran" geniales ", tal como lo hizo después de Charlottesville. Estamos en una batalla por el alma de la nación, y el presidente ha elegido un bando. Pero no se equivoquen: es una batalla que ganaremos ".

El tweet del video de Donald Trump ha sido eliminado

"Esto no está" cargado racialmente "," teñido racialmente "o provocado por" ansiedad racial "", tuiteó el ex secretario de vivienda y desarrollo urbano, Julián Castro, un demócrata. "Este es un lenguaje racista, supremacista blanco amplificado por el Presidente de los Estados Unidos".

El escritor conservador y aliado de Trump, Ryan Saavedra, calificó el tuit de Trump de "estúpido" y una distracción.

"Cenamos con un grupo de seguidores de Trump la semana pasada que planean votar por él en 2020. Hay una cosa en la que * todos * acordaron: debe detenerse con los estúpidos tweets y comentarios. Muchos de sus seguidores están fatigados por el drama constante”, tuiteó Saavedra.

Pero Trump ha seguido adoptando un lenguaje racista y polarizador, una estrategia que da energía a sus partidarios más leales, pero que corre el riesgo de alienar a los grupos que Trump necesita para la reelección, incluidas las mujeres suburbanas e independientes.