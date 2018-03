Trump promete publicar documentos del asesinato de Kennedy

Redacción Web/ Diario la Verdad ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido publicar "todos" los documentos que aún mantiene inéditos su Gobierno sobre el asesinato de John F. Kennedy en 1963, para garantizar "la transparencia" y "acabar" con cualquier teoría de la conspiración sobre el suceso. "Tras una estricta consulta con el general (y jefe de gabinete de la Casa Blanca, John) Kelly, la CIA y otras Agencias, publicaré TODOS los #ArchivosdeJFK exceptuando los nombres y direcciones de cualquier persona mencionada que aún esté viva", tuiteó Trump. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/924382514613030912 "Hago esto por razones de divulgación completa, transparencia y para acabar con todas y cada una de las teorías de la conspiración" sobre quién mató a Kennedy, agregó. Trump ya había tuiteado este viernes una imagen con el mismo texto que incluyó en sus mensajes de Twitter, pero pareció querer aumentar la repercusión de su anuncio con nuevos tuits en su formato habitual. El jueves, Trump autorizó que los Archivos Nacionales divulgaran 2.891 documentos hasta entonces inéditos sobre el hito histórico, pero decidió retener algunos de ellos debido a lo que fuentes oficiales describieron como presiones de la CIA y el FBI. "No tengo otra opción que aceptar esas censuras en lugar de permitir un daño potencialmente irreversible a la seguridad de nuestra nación", afirmó Trump en un memorando el jueves. Sin embargo, el presidente dio seis meses a sus agencias -hasta el 26 de abril de 2018- para que revisen las razones por las que han decidido mantener ocultos ciertos documentos y minimicen los extractos censurados para publicarlos cuanto antes. Trump ha coqueteado desde hace años con teorías de la conspiración: fue él quien especuló con que el expresidente Barack Obama podía no haber nacido en Estados Unidos, y durante las primarias republicanas de 2016, llegó a sugerir que el padre del senador Ted Cruz tuvo algo que ver con Oswald. Por eso, el mandatario no se quedó satisfecho con la insistencia de sus agencias en mantener algunos materiales secretos, y decidió darles más tiempo para revisarlos con la idea de publicar más documentos, aunque la Casa Blanca no ha dado un plazo de tiempo claro para la próxima divulgación.

