Trump prohíbe tratos con propietarios chinos de TikTok y WeChat

Donald Trump TikTok WeChat mundo

El presidente Donald Trump ordenó el jueves una prohibición radical pero no especificada de los tratos con los propietarios chinos de las aplicaciones de consumo TikTok y WeChat.

Las órdenes ejecutivas gemelas, una para cada aplicación, entran en vigencia en 45 días, y según son necesarios porque las aplicaciones de propiedad de China "amenazan la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos". Además, piden al Secretario de Comercio que defina los tratos prohibidos para ese momento.

Si bien, la redacción de los pedidos es vaga y parece haber sido eliminada, algunos expertos dijeron que parece tener la intención de prohibir las aplicaciones populares de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, lo que podría eliminarlas de la distribución en los EEUU.

"Este es un uso sin precedentes de la autoridad presidencial", dijo el analista de Eurasia Group Paul Triolo en un correo electrónico.

[����] #Noticias | #ÚltimaHora ��



➡ “Trump mediante órdenes ejecutivas ha prohíbido las transacciones de #EstadosUnidos con los propietarios chinos de #TikTok y aplicaciones como #WeChat”



Salvo la compra parcial por parte de #Microsoft no hay vuelta atrás a esta decisión. �� https://t.co/tNoUkNzSDo — Bajo Presión - El Podcast - (@BajoPresionPOD) August 7, 2020

Como mínimo, dijo, las órdenes parecen "constituir una prohibición a la capacidad de las tiendas de aplicaciones de EEUU de Apple y Google de incluir cualquiera de las aplicaciones móviles después de 45 días".

Triolo dijo que las órdenes pueden enfrentar desafíos legales y advirtió que es probable que Beijing "reaccione con dureza, al menos retóricamente".

Las órdenes de Trump citaron la autoridad legal de la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia y la Ley Nacional de Emergencias.

La acción es el último intento de la administración Trump de obstaculizar a China, una creciente superpotencia económica.

En los últimos años, libró una guerra comercial con China, bloqueó las fusiones que involucran a empresas chinas y sofocó el negocio de empresas chinas como Huawei, fabricante de teléfonos y equipos de telecomunicaciones.

Mientras tanto, los piratas informáticos respaldados por China han sido acusados de violaciones de datos de las bases de datos federales de EEUU y de la agencia de crédito Equifax, y el gobierno chino limita estrictamente lo que las empresas tecnológicas de EEUU pueden hacer en China.

La política del año electoral en los Estados Unidos está avivando las llamas, ya que Trump parece estar usando la fricción con China para aumentar el apoyo de los votantes.

Tanto los legisladores republicanos como los demócratas comparten preocupaciones acerca de que TikTok se extiende desde su vulnerabilidad a las campañas de censura y desinformación hasta la seguridad de los datos del usuario y la privacidad de los niños.

Trump amenazó con una fecha límite del 15 de septiembre para "cerrar" TikTok

Pero la administración no ha proporcionado evidencia específica de que TikTok haya puesto a disposición del gobierno chino los datos de los usuarios estadounidenses.

En cambio, los funcionarios señalan la amenaza hipotética que reside en la capacidad del gobierno chino de exigir la cooperación de las empresas chinas.

A principios de semana, Trump amenazó con una fecha límite del 15 de septiembre para "cerrar" TikTok a menos que Microsoft u otra compañía lo adquiera, una amenaza que la nueva orden ejecutiva parece formalizar.

El miércoles, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció una expansión de la represión de los Estados Unidos contra la tecnología china para incluir la prohibición de las aplicaciones chinas de las tiendas de aplicaciones estadounidenses, citando presuntas amenazas de seguridad y llamando a TikTok y WeChat por su nombre.

TikTok no respondió a las consultas. Tencent y Microsoft declinaron hacer comentarios.

"Estados Unidos piensa que todo lo que sea chino es sospechoso", dijo Andy Mok, investigador principal del Centro para China y Globalización en Beijing.

"Están siendo atacados no por lo que han hecho, sino por quiénes son".

Los principales expertos en seguridad móvil dicen que TikTok no es más intrusivo en su recolección de datos de usuario y monitoreo de la actividad del usuario que las aplicaciones estadounidenses propiedad de Facebook y Google.

“Soy el primero en gritar desde los tejados cuando hay un problema de privacidad evidente en alguna parte. Pero no hemos encontrado nada que podamos llamar una pistola humeante en TikTok ”, dijo el experto en seguridad móvil Will Strafach a The Associated Press el mes pasado después de examinar la aplicación.

Trump consumó prohibición de TikTok y WeChat (de propiedad china) a los residentes de EEUU alegando riesgos de privacidad para los estadounidenses. Sin embargo, las estadísticas hablan por si solas y muestran los verdaderos motivos. pic.twitter.com/6VK9ucuO4J — Miguel Pérez Abad (@mapaproductivo) August 7, 2020

La orden no parece prohibir a los estadounidenses el uso de TikTok, dijo Kirsten Martin, profesora de ética tecnológica en la Universidad de Notre Dame. Agregó que tal orden sería casi imposible de hacer cumplir en primer lugar.

"Si el objetivo es lograr que los adolescentes dejen de usar TikTok, no estoy segura de que una orden ejecutiva los detenga", dijo.

“Todos los adolescentes saben cómo usar una VPN (una red privada virtual). Simplemente fingirán que están en Canadá".

Y sería difícil prohibir a las personas que usen las aplicaciones si ya las tienen, incluso si entrara en vigencia una prohibición de la tienda de aplicaciones, dijo el profesor de derecho de la Universidad de Vanderbilt, Timothy Meyer.

TikTok insiste en no guardar información

TikTok, conocido por sus videos cortos y pegadizos, es ampliamente popular entre los jóvenes en los EEUU y en otros lugares.

Es propiedad de la compañía china ByteDance, que opera una versión separada para el mercado chino.

TikTok insiste en que no almacena información de usuarios de EEUU en China, sino que la almacena en caché en EEUU y Singapur, y dice que no la compartirá con el gobierno chino.

WeChat y su aplicación hermana Weixin en China son aplicaciones muy populares que incorporan mensajes, transferencias financieras y una variedad de otros servicios, y reclaman más de mil millones de usuarios.

En todo el mundo, muchas personas de ascendencia china usan WeChat para mantenerse en contacto con amigos y familiares y para hacer negocios en China continental.

Dentro de China, WeChat está censurado y se espera que cumpla con las restricciones de contenido establecidas por las autoridades.

El grupo de vigilancia de internet Citizen Lab, con sede en Toronto, dijo que WeChat monitorea archivos e imágenes compartidas en el extranjero para ayudar a su censura en China.

��Trump Firma Orden ejecutiva sobre el uso de tik tok que entrara en vigencia en 45 Días��

Lo preocupante del baneo de #TikTok en Estados Unidos es que los gringos dejarán de aprender que América es un continente y no un país! #tiktokdown#ResistenciaUrbanaDigital#TeamWhiteLion pic.twitter.com/ZjxFYfszwe — Albert Gaitan (@AlbertGaitan2) August 7, 2020

La orden contra Tencent podría tener ramificaciones para los usuarios más allá de WeChat, que es crucial para las comunicaciones personales y las organizaciones que hacen negocios con China.

Tencent también posee partes o todas las principales compañías de juegos como Epic Games, editor de Fortnite, un gran éxito de videojuegos, y Riot Games, que está detrás de League of Legends.

"Esta es una expansión bastante amplia y bastante rápida de la tecnología de la Guerra Fría entre Estados Unidos y China", dijo Steven Weber, director de la facultad del Centro Berkeley para la Ciberseguridad a largo plazo.

Weber agregó que "hay una justificación plausible de seguridad nacional" para las órdenes.

Te puede interesar:TikTok está en desacuerdo con la prohibición de Estados Unidos y se defenderá

Como presidente, Trump frecuentemente ha dado el paso inusual de provocar confrontaciones, a menudo de naturaleza personal, con compañías específicas, tanto estadounidenses como extranjeras.