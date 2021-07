Trump presuntamente elogió a Hitler según libro: 'hizo muchas cosas buenas'

El nuevo libro del reportero del Wall Street Journal, Michael Bender ‘Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost’ revela que el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump elogió a Adolf Hitler durante un viaje de estado en 2018.

La polémica revelación asegura que el controvertido tema se tocó durante el traslado del aquel entonces mandatario a París donde asistiría para la conmemoración del armisticio que se acordó tras la Primera Guerra Mundial.

Si bien el libro aún no se ha publicado fragmentos de este han comenzado a llegar a medios de Estados Unidos causando gran controversia por los bochornosos episodios que detalla de la administración pasada.

Trump elogia a Hitler

Fue durante una conversación en 2018 con el exsecretario de la Casa Blanca John Kelly que el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump comentó:

‘Bueno, Hitler hizo muchas cosas buenas’.

De acuerdo al libro dicha afirmación vino cuando Kelly intentaba explicar al presidente quienes conformaron los bandos aliados y adversarios durante los dos conflictos bélicos mundiales.

Trump niega haber defendido a Hitler

A través de su portavoz el expresidente aseguró que la presunta conversación sobre Hitler es una noticia falsa.

No es de sorprenderse que con la llegada de los primeros fragmentos del nuevo libro a la prensa el expresidente Donald Trump haya negado ya haber defendido o elogiado a Hitler llegando incluso a asegurar que la conversación nunca ocurrió.

Mientras que John Kelly ha guardado silencio ante los cuestionamientos de los medios la portavoz del expresidente Liz Harrington aseguró que:

‘El presidente Trump nunca dijo esto. Es una noticia falsa, probablemente de un general incompetente que fue despedido.’

Es así que tras la presunta conversación donde elogió a Hitler una nueva serie de polémicas revelaciones sobre la administración de Donald Trump esperan en el horizonte con la publicación de este nuevo libro, en La Verdad Noticias seguiremos de cerca la reacción del exmandatario para traerte lo más reciente.

