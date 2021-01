Trump prepara su DEFENSA para el juicio político y ¡él mismo podría testificar!

Rudy Giuliani dijo que está trabajando en la defensa del presidente Donald Trump para su próximo juicio político.

Giuliani le dijo a ABC que planea argumentar que el presidente no incitó a la violencia porque las afirmaciones infundadas de fraude electoral son ciertas, a pesar de que muchas de las afirmaciones han sido desacreditadas y ninguna se ha llevado a cabo en los tribunales.

"Básicamente afirmaron que cada vez que [Trump] dice fraude electoral, fraude electoral, o yo lo hago, o cualquier otra persona, estamos incitando a la violencia; que esas palabras son palabras de lucha porque es totalmente falso", dijo Giuliani a ABC.

"Bueno, si puedes demostrar que es cierto, o al menos lo suficientemente cierto como para que sea un punto de vista legítimo, entonces ya no se están peleando".

Rudy Giuliani ya prepara la defensa de Donald Trump para el juicio político

Donald Trump y Giuliani aún aseguran que hubo fraude electoral

Giuliani y Trump han estado difundiendo afirmaciones infundadas de fraude electoral desde que el presidente perdió las elecciones de 2020 ante el presidente electo Joe Biden en noviembre. La campaña de Trump y los aliados republicanos han iniciado decenas de demandas basadas en tales afirmaciones, aunque ninguna de ellas ha tenido éxito, y muchas han sido desestimadas por falta de evidencia relevante.

El Departamento de Justicia también dijo en diciembre que no encontró evidencia de fraude generalizado que cambiara el resultado de las elecciones.

No obstante, Giuliani y el presidente han seguido difundiendo esas afirmaciones, incluso el 6 de enero, el día del ataque al Capitolio de los EE. UU. que está en el centro del juicio político de Trump.

Republicanos acusan a Rudy Giuliani por los dos juicios políticos de Trump.

En una votación bipartidista, la Cámara destituyó a Trump, por segunda vez, con el cargo de "incitación a la insurrección" por su papel en el ataque, y el Senado pronto celebrará un juicio y votará si condenar o no.

Giuliani le dijo a ABC que cree que Trump debería primero tratar de que el juicio sea desestimado como "completamente ilegal", en parte debido a la rapidez con que se llevó a cabo.

También dijo que no se "opondría firmemente" a que el propio Trump testificara durante el juicio, a pesar de que los abogados del presidente se opusieron en su primer juicio político.

Como hemos informado en La Verdad Noticias, el día del ataque al Capitolio, Donald Trump habló en un mitin en DC y llamó a miles de sus partidarios a marchar hacia el Capitolio, diciendo que "nunca recuperará nuestro país con debilidad".

Giuliani también habló con una multitud de partidarios de Trump ese día y pidió un "juicio por combate", poco antes de que los alborotadores irrumpieran en el Capitolio. Más tarde descartó su comentario como una referencia a "Juegos de Tronos".

#INFOGRAFÍA Fechas clave del proceso de destitución del presidente Donald Trump en 2019-2020 y del segundo juicio político contra el mandatario #AFP pic.twitter.com/hgv68tp0Fl — Agence France-Presse (@AFPespanol) January 14, 2021

La turba entró con éxito en el edificio del Capitolio de los Estados Unidos, lo que provocó la evacuación de los legisladores y dejó cinco personas muertas, incluido un oficial de policía.

The New York Times informó a principios de esta semana que los funcionarios de la Casa Blanca están enojados con Giuliani y lo culpan no por uno, sino por los dos juicios políticos de Trump.

Aunque, el ex alcalde de la ciudad de Nueva York todavía parece estar en la buena disposición de Trump, como el asesor Jason Miller tuiteó el jueves que el presidente dijo que Giuliani "es un gran tipo y un patriota que dedicó sus servicios al país".

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político?