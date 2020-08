Trump pide relajar reglas de ducha porque su cabello tiene que estar PERFECTO

Donald Trump tiempo de ducha Estados Unidos

El gobierno de EEUU ha propuesto cambiar la definición de cabezal de ducha para permitir un mayor flujo de agua, luego de las quejas del presidente Donald Trump sobre su rutina de cabello.

Según una ley de 1992, los cabezales de ducha en los Estados Unidos no pueden producir más de 2,5 galones (9,5 l) de agua por minuto. La administración Trump quiere que este límite se aplique a cada boquilla, en lugar de al accesorio general.

Donald Trump propone un cambio en las limitaciones del agua, pues por el Covid-19 las personas se bañan más, toman mucho tiempo y desperdician agua. ���� Además, dijo que su cabello debe estar perfecto. ����‍♂️������ pic.twitter.com/dITl3LrB7G — La Posta Ec (@LaPosta_Ecu) August 13, 2020

Los grupos de consumidores y conservacionistas argumentan que es un desperdicio e innecesario.

Trump se quejó: quiere cabello perfecto

Los cambios fueron propuestos por el Departamento de Energía el miércoles luego de las quejas de Trump en la Casa Blanca el mes pasado.

"Entonces, cabezales de ducha, te duchas, el agua no sale. Quieres lavarte las manos, el agua no sale. Entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí más tiempo o te duchas más? Porque mi cabello, no sé tú, pero tiene que ser perfecto. Perfecto", dijo.

Andrew deLaski, director ejecutivo del grupo de conservación de energía Appliance Standards Awareness Project, indicó que la propuesta era "tonta".

Con cuatro o cinco o más boquillas, "podrías tener 10, 15 galones por minuto saliendo del cabezal de la ducha, literalmente probablemente lavándote del baño", dijo a la agencia de noticias Associated Press.

El mandatario indicó que es un problema, pues su cabello debe estar perfecto

"Si el presidente necesita ayuda para encontrar una buena ducha, podemos indicarle algunos excelentes sitios web para consumidores que le ayudarán a identificar una buena ducha que proporcione un baño denso y una buena ducha", agregó.

David Friedman, vicepresidente de defensa de la organización Consumer Reports, dijo que los cabezales de ducha en los EE. UU. ya:

"logran altos niveles de satisfacción del cliente", al tiempo que ahorran dinero a las personas.

#EEUU| El gobierno de Estados Unidos busca flexibilizar las normas de los accesorios para la ducha luego de las quejas del presidente Donald Trump, quien ha cuestionado las normas sobre la presión del agua en su búsqueda de un “cabello perfecto”.#ComercioEc pic.twitter.com/ztiVytlT8v — W Radio EC (@WRadioec) August 13, 2020

Te puede interesar:Emiratos Árabes Unidos e Israel alcanzan histórico acuerdo para normalizar lazos

La propuesta podría enfrentar batallas judiciales si avanza, informa la agencia de noticias Reuters.