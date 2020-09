Trump pide a seguidores que cometan FRAUDE ELECTORAL e intenten votar dos veces

Donald Trump ha sugerido que los partidarios prueben el sistema de votación por correo votando dos veces en las elecciones presidenciales, una vez por correo y otra en persona.

Cabe indicar que es ilegal votar más de una vez en una elección, lo que significa que un intento exitoso de votar dos veces constituiría un fraude electoral.

Cuando se le preguntó en una parada de campaña en Carolina del Norte si confiaba en el sistema de ausencias del estado, el predidente Donald Trump dijo que la gente debería votar tanto por correo como en persona para verificar si sus boletas están tabuladas o si pueden votar por segunda vez.

“Entonces que lo envíen y que vayan a votar. Y si el sistema es tan bueno como dicen, entonces obviamente no podrán votar ”, dijo a WECT 6 News el miércoles.

“Si no está tabulado, podrán votar. Así que así es, y eso es lo que deberían hacer".

Donald Trump invitó a sus seguidores a que intenten votar dos veces

Donald Trump en desacuerdo con votaciones por correo

En la breve entrevista en la pista del aeropuerto, Trump dijo que no estaba contento con la votación por correo no solicitada y que sus aliados estaban tratando de detenerla en los tribunales, refiriéndose a las demandas presentadas por el Comité Nacional Republicano en Nevada, Nueva Jersey y Montana.

“Pero envíe sus boletas, envíelos con fuerza, ya sea solicitada o no solicitada. Los ausentes están bien”, continuó el presidente de Estados Unidos, Donal Trump. “Pero ve a votar y si no lo han contado, puedes votar. Así es como yo lo veo".

El fiscal general, William Barr, defendió los comentarios del presidente durante una entrevista con CNN más tarde el miércoles por la tarde, diciendo que un informe bipartidista encontró que la votación por correo conlleva el riesgo de "fraude y coacción".

Si bien no se refirió directamente a los comentarios del presidente que instaban a los partidarios a votar dos veces, Barr dijo que la votación por correo era "jugar con fuego".

“Bueno, no sé exactamente lo que está diciendo, pero me parece que está tratando de dejar claro que la capacidad de monitorear este sistema no es buena y si es tan bueno si intentaras votar por segunda vez serías atrapado”, dijo Barr.

El presidente Donald Trump dando una breve entrevista en el aeropuerto

Cuando el presentador de CNN Wolf Blitzer presionó al fiscal general sobre la legalidad de votar dos veces, Barr dijo que no conocía la ley específica en Carolina del Norte antes de decir que algunos estados permiten a los residentes cambiar los votos hasta un período en particular.

"¿Por qué me preguntas qué está diciendo?" respondió Barr. “Wolf, esto es una especie de charla barata para sortear el problema fundamental. La comisión bipartidista presidida por Jimmy Carter y James Baker dijo en 2009 que la votación por correo está cargada de riesgos de fraude y coerción".