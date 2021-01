Trump pide a estadounidenses garantizar una transición pacífica sin violencia

Este miércoles, el presidente saliente de Estados Unidos Donald Trump pidió a "todos los estadounidenses" que ayuden a "aliviar las tensiones y calmar los ánimos", diciendo que "no" defiende la violencia "de ningún tipo", y le está pidiendo a Big Tech que se una al esfuerzo.

"A la luz de los informes de más manifestaciones, insto a que no debe haber violencia, no transgresión de la ley y no vandalismo de ningún tipo", dijo el presidente en un comunicado.