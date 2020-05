Trump llama a los estados a reabrir inmediatamente los lugares de culto

Donald Trump covid mundo

El presidente Donald Trump dijo el viernes que los gobernadores estatales deberían permitir la reapertura inmediata de iglesias, sinagogas, mezquitas y otras casas de culto.

En breves comentarios en la Casa Blanca, Trump dijo que los lugares de culto son "lugares esenciales que brindan servicios esenciales". Las iglesias han enfrentado restricciones para las reuniones y ceremonias, ya que los funcionarios de salud pública trabajaron para detener la propagación del virus. Algunos se han irritado por las restricciones.

Trump dijo que los gobernadores deberían permitir que las casas de culto se vuelvan a abrir "en este momento para este fin de semana", y amenazó con que si no lo hacen, "anularé a los gobernadores", dijo, y agregó que "en Estados Unidos, necesitamos más oración, no menos ".

"Estos son lugares que mantienen unida a nuestra sociedad", dijo.

No está claro qué autoridad tiene Trump para anular a los estados que desean mantener cerradas las casas de culto. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, no dio más detalles sobre qué medidas tomaría Trump si los gobernadores no ordenaran a las iglesias y otros lugares de culto que abrieran, calificando esas situaciones como hipotéticas.

"Todos podemos esperar que este domingo, las personas puedan rezar a sus dioses en todo el país", dijo.

Las puertas de las casas de culto serán abiertas por orden de Trump

Trump dijo que los CDC habían publicado una guía para ayudar a las iglesias a reabrir, pero no proporcionaron detalles. Los evangélicos blancos han estado entre los partidarios más fuertes de Trump.

Casas de culto, con asesoramiento por COVID-19

La Dra. Deborah Birx, coordinadora del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, dijo que los líderes religiosos que consideren reabrir deben estar en contacto con sus departamentos de salud locales para asesorar adecuadamente a sus congregantes.

También dijo que las personas con factores de riesgo o comorbilidades en comunidades con una gran cantidad de casos pueden considerar mantenerse alejados por el momento.

"Sé que esas casas de culto quieren protegerlas ... tal vez no puedan ir esta semana".

Donald Trump da la orden a los creyentes, acatando una serie de lineamientos

"Pero hay un camino a la distancia social ... en los lugares de culto", dijo.

Birx también alentó a las personas a disfrutar del aire libre durante el fin de semana del Día de los Caídos, incluyendo ir a las playas, jugar al golf o jugar al tenis, siempre y cuando se mantengan 6 pies de distancia social.