¿Trump lanza amenaza? Dice que juicio político es un "tremendo peligro" para EE.UU

El presidente Donald Trump redobló el martes la retórica incendiaria que incitó a los disturbios en el Capitolio, advirtiendo sombríamente que era peligroso para Estados Unidos que fuera acusado por su conducta.

Trump también afirmó que sus comentarios incendiarios en un mitin poco antes de la invasión de los pasillos del Congreso por parte de miles de sus partidarios el miércoles no fueron perjudiciales.

"La gente pensó que lo que dije era totalmente apropiado", dijo Trump a los periodistas cuando le preguntaron cuál era su responsabilidad por la violencia.

El motín se produjo después de que él y sus familiares instaron a los partidarios en un mitin a luchar con él para revertir la victoria de Joe Biden en el Colegio Electoral.

En sus comentarios antes de partir hacia Texas el martes, Trump volvió a utilizar el tipo de lenguaje que los críticos dicen que alimentó a la muntitud y calificó el juicio político planeado por la Cámara liderada por los demócratas como "realmente una continuación de la mayor caza de brujas en la política".

Aseguran que Trump no debería seguir ocupando su cargo

"Es ridículo, absolutamente ridículo", dijo Trump en sus primeros comentarios a los medios desde el motín, que mató a un oficial de policía del Capitolio y dejó al menos otras cuatro personas muertas.

"Este juicio político está causando una gran ira, y lo está haciendo, y es realmente algo terrible lo que están haciendo", dijo Trump, aparentemente culpando a los periodistas por su inminente juicio político.

"Para que (la presidenta de la Cámara) Nancy Pelosi y (el líder demócrata del Senado) Chuck Schumer continúen por este camino, creo que están causando un peligro tremendo a nuestro país y está causando una gran ira", dijo.

El presidente luego agregó: "No quiero violencia. En lo que respecta a esto, no queremos violencia, no queremos absolutamente ninguna violencia", dijo Trump.

Pero no condenó explícitamente las acciones de la multitud de sus partidarios en el Capitolio, que estaban motivados para protestar y evitar la confirmación por parte del Congreso de la elección de Biden como próximo presidente.

Schumer dijo más tarde: "Donald Trump no debería ocupar el cargo ni un día más, y lo que vimos en su declaración de hoy es una prueba positiva de ello".

Se teme que Trump incite más disturbios cómo el del Capitolio

Trump, quien ha sido expulsado de una gran cantidad de plataformas de redes sociales desde la semana pasada debido a sus comentarios, también dijo: "Creo que Big Tech ha cometido un terrible error".

En una aparente referencia a su prohibición en Twitter y en otros lugares, Trump dijo que es "muy, muy malo para nuestro país y eso está llevando a otros a hacer lo mismo. Causa muchos problemas y mucho peligro. Gran error. No deberían estar haciéndolo ”, dijo el presidente.

“Pero siempre hay un movimiento contrario cuando hacen eso. Nunca había visto tanta ira como la que veo ahora y eso es algo terrible ". Cuando se le preguntó si renunciaría antes del final de su mandato la próxima semana, Trump no respondió.

Segundo juicio político que enfrenta Donald Trump

El inminente juicio político de Trump, como el primero, se deriva directamente de sus acciones que buscan evitar que Joe Biden se convierta en presidente.

Los demócratas de la Cámara de Representantes acusaron a Trump por primera vez a fines de 2019 por presionar al presidente de Ucrania ese verano para que anunciara que el país estaba investigando a Biden y a su hijo Hunter por presunta mala conducta.

Mientras se apoyaba en el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, Trump estaba reteniendo la ayuda militar a Ucrania, que estaba luchando contra las fuerzas prorrusas, a pesar de que la ayuda ya había sido aprobada por el Congreso.

Tres miembros del gabinete de Trump han renunciado a raíz del motín del miércoles pasado: la secretaria de Transporte Elaine Chao, la secretaria de Educación Betsy DeVos y Chad Wolf, quien había sido secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional.

Aseguran que Donald Trump incito los disturbios en el Capitolio

El caos en el Capitolio durante horas interrumpió esa certificación por una sesión conjunta del Congreso, pero la elección de Joe Biden se confirmó el jueves temprano en un procedimiento supervisado por el vicepresidente Mike Pence.

El fiscal general del Distrito de Columbia dijo el lunes que investigará si acusará penalmente a Trump, a su hijo Donald Trump Jr., al abogado personal del presidente Rudy Giuliani y al representante Mo Brooks, republicano por Alabama, por incitar a los disturbios con sus declaraciones en el mitin de la Casa Blanca justo antes de que Trump los partidarios invadieran el Capitolio.

TE PUEDE INTERESAR: Demócratas avanzan hacia juicio contra Trump por su conducta postelectoral

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, supuestamente les dijo a los miembros del caucus republicano el mismo día que Trump tenía cierta responsabilidad en los disturbios.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.