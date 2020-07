Trump insiste: El coronavirus “simplemente va a desaparecer”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que el coronavirus va a “simplemente desaparecer”, mientras que el país lleva varios días rompiendo su récord de casos diarios confirmados.

“Creo que vamos a estar muy bien con el coronavirus. Creo que en algún punto va a desaparecer, espero”, afirmó el mandatario en una entrevista para Fox Business realizada este miércoles.

Los comentarios del presidente surgen cuando más de 48 mil casos fueron anunciados en todo Estados Unidos el martes, el número de infecciones más elevado desde el inicio de la pandemia.

Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por la pandeia, con más de 2.6 millones de contagios y más de 127 mil muertes

El mismo día, ocho estados reportaron un aumento con respecto al día anterior: Alaska, Arizona, California, Georgia, Idaho, Oklahoma, Carolina del Sur y Texas.

Trump se confía frente al coronavirus

No es la primera ocasión en la que Trump ha asegurado que el virus desaparecerá por sí mismo, contradiciendo a su propio grupo de expertos consejeros. En febrero, cuando apenas había algunas decenas de casos confirmados en el país, el presidente afirmó que el virus “iba a desaparecer” gracias al calor de la primavera.

A principios de 2020 era casi seguro que el magnate Donald Trump sería reelegido en las elecciones programadas para finales de año. Pero la crisis socioeconómica y el coronavirus torpedearon sus aspiraciones. ¿Cambiaron las perspectivas de reelección presidencial de Trump? pic.twitter.com/JUHXBaMrJV — Misión Verdad (@Mision_Verdad) July 1, 2020

Pero en aquel entonces, y hoy todavía, las autoridades de salud pública sostienen lo contrario. El doctor Anthony Fauci, el mayor experto en enfermedades infecciosas en el país, y miembro clave del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra la pandemia, dijo el martes ante el Congreso que Estados Unidos podría llegar a tener 100,000 mil nuevos casos diarios.

“No puedo hacer una predicción certera, pero va a ser muy perturbador”, dijo Fauci ante los senadores en una audiencia ante el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado. “Ahora estamos teniendo más de 40 mil nuevos casos diarios. No me sorprenderia si llegáramos a 100,000 al día si esto no cambia, así que estoy muy preocupado”, agregó.

Trump también elogió sus logros en la economía, a pesar de que el país entró en recesión en febrero y con alrededor del 13 por ciento del país desempleado, señalando que las ventas minoristas "están en un momento récord".