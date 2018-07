Trump fue grabado hablando del pago a ex modelo de Playboy

Donald Trump

Michael Cohen, ex abogado de Donald Trump, grabó sin consentimiento del presidente de Estados Unidos una conversación durante la cual ambos hablan de un pago a una ex modelo de Playboy con la que el presidente de Estados Unidos supuestamente tuvo un amorío, dijo el viernes The New York Times.

Informaron que el FBI obtuvo este archivo en abril cuando allanó las oficinas de Cohen para la investigación en la que Trump pagó a mujeres a cambio de su silencio y no afectara su campaña en 2016.

El informe de The New York Times detalla que Cohen grabó una conversación con Trump, entonces candidato presidencial republicano, en la que discutieron pagos a la ex modelo de Playboy, Karen McDougal, quien asegura haber tenido una aventura con Trump.

Según la nota, que cita a abogados y otras personas con conocimiento del hecho, el abogado Michael Cohen realizó la grabación dos meses antes de la elección de 2016, ganada por Trump.

Otro abogado de Trump, Rudy Giuliani, aseguró que Trump sí habló por casi dos minutos con Cohen sobre el pago a Karen McDougal, sin embargo, nunca se efectuó el pago, por lo que sería "una poderosa prueba exculpatoria".

Además del audio, también se obtuvo documentos vinculados a otras dos mujeres, en la que también está involucrada McDougal, quien afirmó haber tenido una relación con el entonces empresario en 2006.

McDougal, una modelo de la revista erótica Playboy, asegura que tuvo una aventura de varios meses con el presidente Trump hace más de diez años.

El FBI investiga si estos pagos violaron las leyes de financiación de campañas electorales de Donald Trump.