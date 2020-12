Trump está pasando por un episodio ‘psicótico' por su derrota, afirma exasesora

Omarosa Manigault Newman, exdirectora de comunicaciones de la Oficina de Enlace Público de la Casa Blanca, dijo en una entrevista con MSNBC el sábado que cree que el presidente Donald Trump está "pasando por un episodio psicótico" por su derrota electoral.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, desde que perdió la reelección ante el presidente electo Joe Biden, Trump ha hecho regularmente afirmaciones falsas sobre el fraude electoral y ha tratado de anular los resultados a través de demandas que no han ido a ninguna parte.

Dicho medio le preguntó a Manigault Newman, conocida como Omarosa, si cree que Trump realmente cree que ganó y esto fue lo la exdirectora respondió:

"Creo que Donald Trump está pasando por un episodio psicótico", dijo.

"Creo que ha aceptado su pérdida, pero su arrogancia, su ego no le permitirán aceptar que no va a ser presidente en enero".

Donald Trump y su exasesora Omarosa Manigault Newman

Manigault Newman, quien también participó en el reality de televisión de Trump "The Apprentice", agregó que sus acciones desde la elección le recuerdan el programa porque está "tratando de producir un momento" para cambiar los resultados.

"Pero esto no es 'The Apprentice', esto no es un reality show", dijo.

"El pueblo estadounidense necesita un verdadero liderazgo, no un presentador de telerrealidad, al que Donald Trump está volviendo".

Exasesora de Trump escribió un libro

Manigault Newman pasó un año en la Casa Blanca de Trump de 2017 a 2018 y escribió un libro sobre su experiencia llamado "Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House" que se publicó en 2018.

Ha sido una crítica abierta del actual presidente Trump desde que dejó la Casa Blanca, incluso llamándolo "racista" que está "tratando de socavar nuestra democracia" en una entrevista con The Hill después del lanzamiento de su libro.

En su entrevista con MSNBC, Manigault Newman dijo que "se siente mal" por cualquiera que quede en la administración Trump porque "se volverá hacia cualquiera y culpará a todos por su pérdida excepto a sí mismo".

"Ciertamente, el vicepresidente Pence será el receptor de la ira de Donald Trump, y es errático, es intenso y, en muchas ocasiones, no tiene ningún sentido", dijo.

