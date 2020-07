Trump es retratado como un “farsante” y un “payaso” en libro de su sobrina

El nuevo libro de la sobrina de Donald Trump incluye declaraciones hechas por su hermana, Maryanne Trump Barry, quien de acuerdo con la autora del libro, jamás creyó que la candidatura a la presidencia de su hermano fuera a resultar debido al "racismo descarado" del ahora pesidente de Estados Unidos.

Según extractos de la obra de Mary Trump “Too Much and Never Enough: How My Family Created The Most Dangerous Man in the World” (‘Demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo’), la hermana del mandatario lo describe como “un payaso”.

Haciendo referencia a la entonces recién iniciada campaña de Trump en 2015, la autora del libro cita a Maryanne diciendo “Esto nunca sucederá”, además de reaccionar con enojo e indignación a las desafortunadas declaraciones de Donald en conversaciones privadas con Mary, quien también es su sobrina.

Infamias de Trump contadas por su sobrina

El libro menciona cómo Trump hizo referencia a su hermano mayor fallecido, Fred Trump Jr, y sus problemas con el alcoholismo, para pulir su discurso sobre el combate a las adicciones en Estados Unidos. Ante ello, Mary cita a su tía señalando que Trump utilizaba la memoria de su padre para hacer política “y eso es un pecado”.

Mary Trump describe la violencia emocional por la que el presidente pasó al lado de su padre, quien lo obligó a reprimir sus sentimientos y a convertirse en el hombre que es hoy día

En su obra, Mary Trump, quien cuenta con estudios especializados en psicología clínica, señala las raíces psicológicas del “comportamiento extraño y autodestructivo” de su tío, rastreando los “errores fatales” y patologías” del mandatario a través de la historia de su familia.

Se enfoca en la relación dañina de Trump con sus padres, incluyendo “la sociopatía de mi abuelo y las enfermedades de mi abuela, tanto físicas como psicológicas”, mismas que “deterioraron la capacidad de Donald para entender el mundo y vivir en él”, afirma la autora.

Mary basa su análisis en su posición como miembro de la familia para criticar a su tío como un hombre totalmente descalificado para ocupar el cargo de presidente de Estados Unidos, así como los desafíos que ahora enfrenta en el poder, y en varios de sus pasajes da a entender que su tía Maryanne comparte sus visiones sobre él.

"Hablamos acerca de cómo su reputación como una estrella de la realidad desvaída y un hombre de negocios fallido condenaría su carrera", escribe Mary sobre una conversación privada con su tía. "‘ ¿Alguien cree siquiera la mierda de que es un hombre hecho a sí mismo? ¿Qué ha logrado por sí mismo? ", Pregunté", a lo que Maryanne respondió: “Tiene cuatro bancarrotas”.

Donald Trump y su hermana Maryanne

En el libro también recuerda cómo ella y su tía estuvieron de acuerdo en que el “racismo descarado” de Trump durante su infame discurso contra los mexicanos durante el anuncio de su campaña presidencial “sería un factor decisivo”.

Mary Trump escribe: “Los blancos evangélicos comenzaron a apoyarlo. Maryanne, una devota católica desde su conversión cinco décadas antes, se enfureció. "¿Qué demonios les pasa?", Dijo. ‘La única vez que Donald fue a la iglesia fue cuando las cámaras estaban allí. Él no tiene principios. ¡Ninguno!"

El libro de Mary Trump está programado para ser lanzado el próximo 14 de julio, aunque aún está sujeto a una disputa legal en el estado de Nueva York en el cual el hermano de Donald Trump, Robert Trump, está tratando de detener su publicación.