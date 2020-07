Trump envía policías a Portland; están "secuestrando gente de las calles"

Donald Trump mundo secuestro

Oficiales federales camuflados han estado patrullando las calles, empujando a los manifestantes hacia autos sin marcar y arrestándolos.

Según todos los informes y videos, los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley desplegados por el presidente Donald Trump en Portland, Oregón, operan, como se dice, como si la ciudad fuera un estado policial.

En las últimas semanas, oficiales federales camuflados del Grupo de Operaciones Especiales de Alguaciles de EE. UU. y la Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza (BORTAC), el equivalente aproximado de un equipo SWAT de la Patrulla Fronteriza, han estado patrullando la ciudad, que ha visto protestas en curso desde la muerte de George Floyd bajo custodia policial en Minneapolis a fines de mayo.

Polícia secreta de Trump toca o terror nas euas de Portland, no Oregon, EUA. #gestapo

O facismo se alastra#BolsonaroGenocida https://t.co/D0NQYVDeZg — TChris em Defesa do SUS (@tcuide) July 17, 2020

Pero en los últimos días, estos agentes de la ley federales han intensificado sus tácticas, usando autos sin marcar para agarrar a los manifestantes y arrestarlos, informó Oregon Public Broadcasting el jueves por la noche.

Dos manifestantes dijeron que estaban caminando a casa después de una noche relativamente moderada de protestas el 15 de julio cuando una minivan se detuvo enfrente de ellos.

"Veo muchachos en camuflaje", dijo a OPB uno de los manifestantes, Conner O’Shea.

“Cuatro o cinco de ellos salieron, abrieron la puerta y fue como,‘ Oh mierda. No sé quién eres o qué quieres con nosotros ".

La policía federal acusó al menos a 13 manifestantes de delitos, según Oregon Public Broadcasting, mientras arrestaron a otros y los liberaron, como el compañero de O'Shea esa noche, Mark Pettibone.

"Básicamente me arrojan a la camioneta", dijo Pettibone. "Y me taparon la cara con el gorro para que no pudiera ver y me taparon la cabeza con las manos". El Servicio de Alguaciles de EE. UU. negó haber arrestado o incluso detenido a Pettibone, según la OPB.

Un video publicado a principios de esta semana mostró a agentes federales no identificados camuflados en la calle arrestando a un manifestante que tenía las manos en alto.

El Servicio de Alguaciles de EE. UU. negó haber arrestado

El abogado Juan Chávez, quien se desempeña como director del proyecto de derechos civiles en el Centro de Recursos de Justicia de Oregón en Portland, comparó las tácticas de los federales con el "secuestro" y el "secuestro de personas de las calles".

"Es como parar y registrar con la Bahía de Guantánamo", dijo.

El fin de semana pasado, un manifestante desarmado estaba parado al otro lado de la calle y sostenía un altavoz cuando agentes federales le dispararon en la cabeza con municiones no letales, dejándolo con sangre e inconsciente, y resultando en fracturas faciales y del cráneo.

El 26 de junio, Trump firmó una orden ejecutiva que pretende proteger los monumentos, que se han derrocado en los últimos meses en todo el país.

Como parte de esa orden, otorgó una autorización de seis meses al Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias para proporcionar "personal para ayudar con la protección de monumentos, monumentos conmemorativos, estatuas o bienes federales".

Lo que Trump está haciendo en Portland, Oregon con su #Gestapo - tal vez la policía privada de Erik Prince - es ilegal e indignante en muchos sentidos. https://t.co/GtZTCw14E1 — ✨������������✨ (@ccolBA21) July 17, 2020

Como resultado, la policía federal ha estado en Portland desde el 2 de julio y también se han desplegado en al menos otras dos ciudades, Seattle y Washington D.C., según la Semana de Willamette.

Acciones de la policía no controladas

El periódico también señaló que junto con los Alguaciles y BORTAC, los Servicios de Protección Federal y el propio DHS también han participado en el patrullaje de las protestas.

El presidente Trump y los funcionarios de la administración elogiaron las acciones de la policía federal en Portland, quienes afirmaron que los funcionarios de Portland y la policía local no pudieron manejar las protestas.

El subsecretario interino del DHS, Ken Cuccinnelli, dijo a Fox News esta semana que los manifestantes en Portland "están buscando oportunidades para destruir" a la policía. Su jefe, actuando DHS Sec. Chad Wolf visitó la ciudad el jueves por la tarde y, en un comunicado, se refirió a la acción federal en Portland como un "asedio".

"Este asedio puede terminar si los funcionarios estatales y locales deciden tomar las medidas apropiadas en lugar de negarse a hacer cumplir la ley", dijo Wolf en un comunicado.

Portland, hace dos noches.



Cada vez menos BLM.



Esta ha sido siempre la realidad.



Antifa ataca a la policía, en lo que es ya una Guerra.



Trump los declaró organización terrorista y como tal hay que tratarles. pic.twitter.com/ckL0OTAsJF — Shelton_Clyde (@SheltonClyde3) July 2, 2020

“El DHS no abdicará de su solemne deber de proteger las instalaciones federales y las que están dentro de ellas. Nuevamente, reitero la oferta del Departamento de ayudar a los líderes locales y estatales a poner fin a la violencia perpetrada por los anarquistas".

El DHS también emitió un comunicado el jueves en un intento de justificar la presencia federal en la ciudad.

Pero los federales están agotando rápidamente su bienvenida entre, bueno, todos los que realmente tienen una conexión con la ciudad. En declaraciones separadas, el senador Jeff Merkley y el representante Earl Blumenauer le dijeron a Wolf, en términos inequívocos, que sus agentes deberían abandonar la ciudad.

El alcalde de Portland, Ted Wheeler, y la gobernadora de Oregon, Kate Brown, también han dicho que quieren que los federales salgan de Portland.

�� #ULTIMAHORA �� Policía de Portland, Oregon, arremete violentamente contra manifestantes pacíficos, vean la furia del oficial contra un ciudadano que huye de la violencia policial ordenada por Trump contra los #blacklifematters#BLMprotest #TrumpOut2020pic.twitter.com/dqaQoNOJqG — Tropa Digital Pablo Úbeda���� (@TPU19J) June 28, 2020

"No necesitamos ni queremos su ayuda", dijo Wheeler en un comunicado a principios de esta semana.

