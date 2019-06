Trump enfurece con el derribo de un dron de EU por parte de Irán, advierte consecuencias

La tensión entre los Estados Unidos e Irán va en aumento, esto después de que ambas naciones se han montado en una serie de acusaciones mutuamente, luego de que un dron de la Armada de Estados Unidos fuera derribado por la Guardia Revolucionaria de Irán.

Trump enfurece con el derribo de un dron de EU por parte de Irán, advierte consecuencias

Sin embargo, Irán pretende justificar su acción al señalar que Estados Unidos habría violado su espacio aéreo, sin embargo Estados Unidos negó rotundamente esta acusación.

Fue por medio de un comunicado oficial que el Gobierno iraní informó antes que Washington lo ocurrido. Según reza el informe, la Guardia Revolucionaria habría realizado el derribo de un MQ-4 Triton, el cual no iba tripulado, cuando hacía sus rondines de vigilancia diaria.

La aeronave supuestamente voló sobre la región de Koohe Mobarak, ubicada en la provincia meridional de Hormozgan, fue entonces cuando la fuerza de elite de Irán se dispuso a abatir el dron al instante.

A decir del comandante en jefe de los Guardianes, Hosein Salamí, haber derribado dicho aparato supondría "un mensaje decisivo y claro" con el fin de que Estados Unidos logre mostrar respeto a "la integridad territorial, la seguridad nacional y los intereses vitales de Irán".

TE PUEDE INTERESAR: Casa Blanca en ALERTA temen ATENTADO, tras hallar paquete sospechoso

Iran made a very big mistake! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de junio de 2019

Pero la declaración no quedó ahí, pues además Salamí advirtió que los defensores de las fronteras del Irán islámico mostrarán reacciones decisivas y directas a la agresión contra este territorio por parte de cualquier extranjero.

Como era de esperarse, el Pentágono de Estados Unidos no tardó mucho en responderle a Irán y a reclamarle por lo sucedido, incluso llegó a asegurar que la acción de Irán, no es más que un "acto no provocado", siendo que el dron hacía solo labores de reconocimiento sobre aguas internacionales.

"Los informes que apuntan que la aeronave se encontraba sobre Irán son falsos", indicó también por medio de un comunicado el capitán Bill Urban, quien es también portavoz del Mando Central de las Fuerzas Armadas de EU y el responsable de las operaciones que se realizan en el Oriente Medio.

Trump enfurece con el derribo de un dron de EU por parte de Irán, advierte consecuencias

Así mismo, el capitán aseveró que lo hecho por la Guardia Iraní solo se había tratado de un "ataque sin mediar provocación contra un elemento de vigilancia que se encontraba en el espacio aéreo internacional".

A las declaraciones de Bill, se sumaron las de Sarah Huckabee Sanders, portavoz de la Casa Blanca, quien informó que el presidente Donald Trump "está siguiendo la situación de cerca", refiriéndose al derribo del dron por Irán.

Y como ya es costumbre de Donald Trump, de inmediato escribió en su cuenta personal de twitter que “¡Irán cometió un gran error!”.