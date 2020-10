Trump dice ser un “espécimen físico ¡perfecto!” y no acepta debate virtual

Donald Trump dijo que no va ha aceptar tener un debate virtual pues considera que él está bien y que la audiencia necesita verlo.

Ante el reciente estado de salud de Donald Trump, se llevaron a cabo algunos cambios importantes en cuanto al debate presidencial, por lo que se tomó la decisión de realizarse de manera virtual, sin embargo esta situación no fue aceptable para el Presidente pues considera no es contagioso.

Trump dijo que el nuevo formato virtual anunciado por la Comisión de Debates Presidenciales no era aceptable para él. "No voy a hacer un debate virtual", agregando que sería una pérdida de tiempo, además su director de campaña, lo apoyó al decir que ganó el primer debate a pesar de un moderador terrible y parcial en Chris Wallace, y todo el mundo lo sabe.

“Que las criaturas del pantano en la Comisión de Debate Presidencial se apresuren ahora a defender a Joe Biden cancelando unilateralmente un debate en persona es patético. De eso no se tratan los debates o cómo se hacen", dijo Stepien.

Trump dijo que suspendió las negociaciones con el Congreso para una nueva ronda de estímulos para la economía en crisis porque no iban a ninguna parte.

Cambios en debate presidencial

La comisión dijo que el debate, programado para el 15 de octubre, vería a la audiencia, que normalmente hace preguntas a los candidatos en un formato de reunión pública, y al moderador Steve Scully reunidos en un lugar de Florida, el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts de Miami.

"La decisión se tomó para proteger la salud y la seguridad de todos los involucrados", agregó la comisión.

El jueves pasado, Trump dio positivo por Covid-19, lo que generó preocupaciones de que había infectado a Biden y al moderador Chris Wallace durante el primer debate del martes anterior, pero más tarde se confirmó que Joe Biden había dado negativo.

El presidente de Estados Unidos, dijo el jueves que se siente lo suficientemente bien como para reanudar la campaña y que no cree que sea contagioso. Señaló: “Regresé porque soy un espécimen físico perfecto”.

La afirmación de Trump de que ya no era contagioso aún no estaba respaldada por pruebas sólidas de sus médicos y la Casa Blanca se ha negado a decir cuándo fue su última prueba negativa para el virus y, como resultado, no está claro cuánto tiempo ha sido positivo.

El presidente republicano está bajo presión para volver a hacer campaña activa para tratar de inyectar nueva energía en su candidatura a la reelección, ya que enfrenta un déficit en las encuestas de opinión en los estados de batalla con el día de las elecciones a menos de cuatro semanas.

"Me siento bien, muy bien", dijo Trump, pese haber pasado tres noches siendo tratado en un hospital militar en las afueras de Washington hasta su alta el lunes. Trump dijo que había dejado de tomar "la mayoría de las terapias" para el virus, pero que todavía tomaba esteroides.