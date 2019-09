Trump demuestra que “sabe” español con un mensaje racista y las redes lo destrozan

Hace unos días el presidente de Estados Unidos reconoció la labor que ha hecho el Presidente de México por la política migratoria sin precedentes que ha implementado y después pareciera que cambió de opinión y deja un mensaje en español en su cuenta de Twitter, lo que provocó el enojo de los usuarios quienes lo destrozan.

Parece que la demostración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de que sabe hablar español no ha sido bien visto por los usuarios en las redes y mucho más por el mensaje que se atrevió a escribir donde dice:

Trump se atreve a dejar mensaje racista en español.

“No más, No más falso asilo. No más 'detener y soltar'. No más entrada ilegal en Estados Unidos".

El mensaje está escrito en una imagen donde aparece su rostro de Donald Trump y por detrás se puede ver el muro que divide parte de la frontera sur de Estados Unidos y el cual ha insistido en que sea construido para evitar que los migrantes continúen llegando a norteamérica.

Todavía el miércoles dijo que su homólogo, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho "esfuerzos sin precedentes" para detener la oleada migratoria en la frontera común cuando luego escribe un mensaje con aires racistas.

Sin embargo, el hecho que Trump se atreviera a escribir en español solo muestra su nivel de racismo ya que pareciera que sus amenazas contra los migrantes, que llegan de la frontera con México y quienes en su mayoría son hispanohablantes, las quiere dejar más claras.

Es como si dijera “les escribió en español para que no tengan pretextos de no entender el mensaje de ‘no quiero que vengan a Estados Unidos’”.

En las redes los mensajes como “¡Qué pena, siempre hay gente de mal gusto!” o imágenes donde borran el mensaje y dejan “No más en Estados Unidos”.

Otros más le han recordado que incluso su esposa es de otra nacionalidad, por lo que no está en la posición de evitar el ingreso a Estados Unidos de otros migrantes.