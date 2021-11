Trump defiende a partidarios que amenazaron con 'colgar a Mike Pence' en enero

En una entrevista con Jonathan Karl de ABC News en Mar-a-Lago el 18 de marzo, se le preguntó a Trump si estaba preocupado por la seguridad de Mike Pence durante el asedio del 6 de enero en el Capitolio.

El vicepresidente, que presidía la certificación de los resultados de las elecciones de 2020, tuvo que ser llevado rápidamente por el Servicio Secreto cuando una multitud enojada irrumpió en el edificio del Capitolio.

"No, pensé que estaba bien protegido, y había escuchado que estaba en buena forma", dijo Trump, según el audio de la entrevista de 90 minutos, que fue publicada por Axios el viernes.

Luego hablaron sobre los partidarios de Trump que gritaban “Cuelguen a Mike Pence” durante la insurrección.

El expresidente justificó las amenazas a Mike Pence como una reacción a un presunto fraude electoral.

“Porque escuchaste esos cánticos, fue terrible”, dijo Karl.

"Bueno, la gente estaba muy enojada", respondió Trump.

"Ellos decían, 'Cuelguen a Mike Pence'", dijo Karl.

"Porque es de sentido común, Jon", respondió Trump. "Es de sentido común que se supone que debes proteger. ¿Cómo puedes ... si sabes que un voto es fraudulento, verdad? ¿Cómo se puede transmitir un voto fraudulento al Congreso?, ¿Cómo puedes hacer eso?"

Trump continuó diciendo que los "principales eruditos constitucionales" con los que había hablado estaban divididos sobre sus afirmaciones de que la elección fue fraudulenta, pero que "casi todos al menos están bastante de acuerdo, y algunos están muy de acuerdo conmigo".

La entrevista se realizó para el nuevo libro de Karl, "Betrayal: The Final Act of the Trump Show", que se publicará el martes.

Trump planea postulare de nuevo en 2024

Se considera que Trump y Mike Pence se encuentran entre los posibles candidatos para la nominación presidencial republicana de 2024.

Los eventos que rodearon el 6 de enero, y el papel de Trump en ellos, son el foco de la investigación de un comité bipartidista de la Cámara.

Esta semana, el panel del 6 de enero solicitó formalmente registros y testimonios de 16 exfuncionarios de la Casa Blanca, miembros del personal de la campaña de Trump y otras personas con vínculos estrechos con el expresidente.

La última ola de citaciones se produjo cuando un juez federal en Washington, DC, rechazó el intento de Trump de hacer valer el privilegio ejecutivo sobre los registros que el comité ya ha solicitado a otros testigos relacionados con sus últimos días en la Casa Blanca.

