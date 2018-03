Trump culpa a Cuba de ataques a diplomáticos

El presidente de EU dice creer que el gobierno cubano está detrás de los supuestos ataques acústicos contra al menos 22 funcionarios norteamericanos en la isla

Sí creo que Cuba es responsable, sí lo creo", dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Te puede interesar

El, aseguró hoy que cree quede losque han sufridoen lay que han desatado unaElno hizo más comentarios al respecto, más allá de asegurar que lo ocurrido enfue. El Departamento de Estado estadunidense no ha culpado por ahora al Gobierno cubano de losy ha insistido en que desconoce qué o quién provocó esos, un tema que está investigando el Buró Federal de Investigaciones (FBI). No obstante, Washington sí acusa a La Habana de no haber cumplido con su obligación de garantizar lade losEl Gobierno cubano, por su parte, ha negado toda responsabilidad en los incidentes y ha asegurado que los ha estado investigando desde que tuvo conocimiento de ellos, aunque se ha quejado de la falta de cooperación de las autoridades estadunidenses a la hora de compartiry de la falta de pruebas de losestadunidense. Loshan llevado al Departamento de Estado a reducir al mínimo su personal en la embajada estadunidense en La Habana, lo que ha llevado a suspender la emisión de visados y limitar sus servicios consulares a trámites de emergencia. Además, Washington ordenó la semana pasada la expulsión a 15 funcionarios de laun paso que ha elevado las tensiones bilaterales, que ya habían aumentado a raíz de la llegada al poder de Trump en enero.