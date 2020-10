Trump clama: “Jesucristo es el hombre más famoso” y no él

Durante un mitin de campaña en Carolina del Norte, que se llevó a cabo el jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tocó un tema que su hijo, Eric Trump, había mencionado anteriormente, Jesucristo.

El tercer hijo de Donald Trump argumentó que su padre había "literalmente salvado el cristianismo" de los demócratas que supuestamente están tratando de "cerrar iglesias" en todo Estados Unidos en medio de la pandemia de coronavirus.

Es por ello que Donald Trump dijo “entre otras cosas, al tema de su popularidad”, señaló: “Alguien me dijo el otro día, 'eres la persona más famosa del mundo con diferencia'. Dije, 'no, no lo soy'”, a lo que le preguntaron ¿quién es más famoso?.

Trump mira al cielo y clama que no es más famoso que el hijo de Dios.

Donald Trump habla de Jesucristo

Trump respondió: “Jesucristo", lo que provocó vítores de los partidarios. “POTUS no se arriesga", y agregó: "¡No tengo ningún argumento, Jesucristo!" y es que en reiteradas ocasiones en La Verdad Noticias hemos informado de sus polémicas palabras.

"Y déjame mirar hacia arriba y diré que ni siquiera está cerca", dijo Trump, mientras miraba al cielo.

La mayoría de los internautas establecieron inmediatamente un paralelismo entre las declaraciones del presidente de Estados Unidos y las de John Lennon, quien dijo durante una entrevista en 1966 que los Beatles son "más populares ahora" que Jesucristo.

El Presidente de Estados Unidos habló una semana después de que su tercer hijo, Eric Trump, elogiara a su padre por "salvar el cristianismo" de los demócratas.

El Presidente Donald Trump continúa con su campaña presidencial, esta tarde estuvo en Carolina del Norte donde dijo su popularidad solo está por debajo de la de Jesucristo#AzucenaxMilenio pic.twitter.com/RQaAHsmAH7 — Azucena Uresti (@azucenau) October 16, 2020

"Él ha protegido la Segunda Enmienda, literalmente ha salvado el cristianismo. Quiero decir que hay una guerra total contra la fe en este país del otro lado. Quiero decir, el Partido Demócrata, la extrema izquierda se ha convertido en el partido de los ateos”, dijo Eric Trump.

Pero no solo se remitió a eso, sino que agregó: “Yo es decir, quieren atacar el cristianismo, quieren cerrar iglesias ... están totalmente bien manteniendo abiertas las licorerías. Pero quieren cerrar iglesias en todo el país ", dijo el joven Trump.